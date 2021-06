Congo-Kinshasa: L'UE renforce l'accès à l'électricité dans la région du parc des Virunga en République démocratique du Congo

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 16 June 2021 / PRN Africa / -- La Commission annonce aujourd'hui une enveloppe supplémentaire de 20 millions d'euros pour financer une nouvelle centrale hydroélectrique à Rwanguba, qui fournira 15 mégawatts d'électricité supplémentaires.

La réaction rapide de l'Union européenne à la crise environnementale urgente en République démocratique du Congo a permis de rétablir jusqu'à 96 % des lignes électriques et 35 % des canalisations d'eau endommagées à Goma en raison de l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai dernier. Cela a permis à un demi-million de personnes d'accéder à l'eau potable et de disposer d'électricité dans deux hôpitaux importants.

S'exprimant à l'occasion de la discussion de groupe sur le parc des Virunga dans le cadre des Journées européennes du développement, Jutta Urpilainen, commissaire chargée des partenariats internationaux, a déclaré ce qui suit: «L'accès à l'électricité permet de sauver des vies et est crucial pour le développement économique et humain dans cette région vulnérable. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a réagi rapidement pour soutenir les populations touchées par la récente éruption du volcan Nyiragongo. Ces 20 millions d'euros supplémentaires permettront d'accroître l'approvisionnement en faveur d'un plus grand nombre de ménages et d'écoles et offriront des possibilités de croissance durable.»

L'UE soutient la construction de centrales hydroélectriques et de réseaux de distribution autour du parc national des Virunga, couvrant déjà 70 % des besoins en électricité de Goma. Les coupures d'électricité mettent en danger la vie des populations locales car elles entraînent une pénurie d'eau, la propagation de maladies telles que le choléra, une augmentation des inégalités ainsi que la pauvreté.

Contexte

Le parc national des Virunga est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UE soutient le parc national depuis 1988 et est son donateur le plus ancien et le plus important.

Depuis 2014, l'UE soutient des actions en cours d'un montant total de 112 millions d'euros sous la forme de subventions. Les contributions financières de l'UE soutiennent le fonctionnement quotidien du parc, la croissance inclusive et les initiatives de développement durable dans la région, l'électrification hydroélectrique du Nord-Kivu et le développement de pratiques agricoles durables. Ces activités ont contribué à la création de 2 500 emplois directs, de 4 200 emplois dans des petites et moyennes entreprises (PME) associées et de 15 000 emplois indirects dans les chaînes de valeur.

En décembre 2020, l'Union européenne, Leonardo DiCaprio, environnementaliste et acteur primé aux Oscars, et Re:wild (précédemment Global Wildlife Conservation) ont lancé une initiative visant à préserver le parc national des Virunga en République démocratique du Congo. Ce type d'initiative illustre la détermination de l'UE à mettre en œuvre le pacte vert pour l'Europe dans le monde entier, en coopération avec des acteurs clés tels que Re:wild, dont la mission est de préserver la diversité de la vie sur terre.

L'approche intégrée de l'UE associe la protection de la nature au développement économique tout en améliorant les conditions de vie des populations locales. Elle contribue à prévenir le braconnage et soutient la gestion durable des forêts, y compris les efforts visant à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et la déforestation. Le parc national des Virunga est réputé pour être l'aire protégée la plus riche en biodiversité d'Afrique, notamment avec ses gorilles de montagne. Parallèlement, l'UE investit dans des chaînes de valeur telles que le chocolat, le café, les graines de chia et les enzymes de papaye pour l'industrie cosmétique, en veillant à ce que les ressources parviennent aux petites exploitations et coopératives de proximité, tout en promouvant la croissance inclusive et le développement durable.

