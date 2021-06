Tunisie: «JAZZ à Carthage» en une édition exceptionnelle en deux temps, de fin juin 2021 à mars 2022

Tunis — «JAZZ à Carthage » est bientôt de retour en une édition exceptionnelle qui aura lieu en deux en deux temps, prévue de fin juin 2021 à mars 2022.

Le festival aura lieu aux Jardins du Pavillon à Gammarth qui accueillera les spectacles de la « First Session », prévue du 30 juin au 4 juillet. Il se poursuivra au Théâtre de l'Opéra de Tunis (TOT), en une « Extended Session » avec des concerts annexes qui sont programmés jusqu'en mars 2022.

Au programme de la First Session Cimafunk (Cuba, 30 juin), Jimmy Sax (France, 1er juillet), Labess (Algérie, 2 juillet), - avec, en première partie, Aurora du duo tunisien Nessrine & Wael Jabeur. Nomcebo Zikode (Afrique du Sud) et Max the Sax Trio (Autriche) se produiront dans la soirée du 3 juillet alors que Kaz Hawkins d'Irlande est programmée pour la soirée de clôture de cette première session, le 4 juillet.

Le festival sera organisé dans le cadre d'un nouveau partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles représenté par l'Etablissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques et le Théâtre de l'Opéra de Tunis (TOT).

JAZZ à Carthage bénéficie aussi du soutien de l'UBCI et autres partenaires dont l'Ambassade de Suisse en Tunisie, l'Institut Français en Tunisie et l'Ambassade des Etats-Unis en Tunisie.

Dans un point de presse tenu, jeudi, au Pavillon Gammarth, Mourad Matahri directeur et fondateur de Jazz à Carthage a souligné que «le retour se fera après une année et demi qui était une période assez pénible, pas uniquement pour nous mais pour l'ensemble du secteur, pour les artistes et pour les festivals, en Tunisie et à l'étranger ».

En période de confinement, les échanges avec les partenaires du festival, en Europe et en Amériques, ont permis de constater l'ampleur de la crise sur tout le secteur, a-t-il encore dit.

Matahri a fait savoir que malgré les contraintes et les difficultés rencontrées, «nous avons tenu bon pour garder notre présence, garder le contact avec le public, nos partenaires et les médias qui nous soutiennent depuis plus de 20 ans.. ».

Cette programmation préparée sur des mois, a été finalisée en un temps de 5 semaines durant lesquelles les organisateurs ont pu arrêter la programmation et vérifier les conditions sanitaires prévues pour l'accueil des artistes. Les organisateurs ont révélé des mesures maximales prises en attendant l'allègement des conditions. « Il est prévu que les artistes soient exemptés du PCR, au même titre que les sportifs », a-t-on encore dit.

Les spectacles seront donnés à partir de 18h30. Habituellement, le festival offre une programmation nocturne et des spectacles qui commencent à 20h30, en plus des Jam Sessions. Jazz Carthage devra fixer de nouveaux horaires et ce en fonction de la décision du ministère des Affaires Culturelles en concertation avec le Comité Scientifique de Lutte contre le Coronavirus.

Une session festive baptisée First session, aura donc lieu dans les Jardins du Pavillon à Gammarth ». Pour cette première expérience de Jazz à Carthage dans un espace ouvert, Matahri a annoncé qu' «un aménagement spécifique a été élaboré en trois zones avec une scène en plein air ».

Le directeur du Festival a encore annoncé une « Excended Session » qui devait être programmée de juillet jusqu'à mars. Actuellement, uniquement les concerts du mois de mars 2022 sont annoncés dont le Tunisien Yacine Boulares qui sera présent dans les festivals d'été (Carthage, Hammamet et le Kef). La liste des spectacles pour cet été devra être dévoilée dans les prochains jours.

En 2022, le début sera le 4 mars avec No Mad Spirits d'Amine Mraihi, un virtuose du Oud et compositeur acclamé pour sa vision musicale unique et novatrice. Il se produira en compagnie d'un trio composé par Alex Lussiez aux Tablas, Angel Demirev à la guitare et Zacharie Ksyk à la trompette.

Le public de Jazz à Carthage aura également rendez-vous avec un duo d'artistes installés aux Etats Unis, le franco-tunisien Yacine Boulares (05 mars) et le franco-chinois YO-YO MA 5 (26 mars). Le saxophoniste et compositeur Yacine Boulares est de retour à Tunis avec "Night in Tunisia" dont l'avant-première a eu lieu samedi 30 janvier 2021, au Théâtre de l'Opéra de Tunis.

Cette création réalisée grâce à un partenariat entre le Théâtre de l'Opéra et Scoop Organisation, a été présentée sans le public, devant un nombre limité de personnes.

YO-YO MA est considéré comme étant l'un des grands violonistes de son temps qui est connu pour ses interprétations emblématiques du répertoire classique du violoncelle (sonates de Beethoven, Brahms, Bach... ).

Habituellement organisé au printemps, Jazz à Carthage renoue avec son public dans une édition estivale et en une période qui marque le début des grands festivals d'été dans le pays et la saison touristique.

Ce rendez-vous incontournable du Jazz en Tunisie, est de retour après l'édition suspendue de l'année 2020 qui avait coïncidé avec le début de la pandémie et la période du confinement sanitaire général. La reprise sera en parallèle avec celles des grands festivals de Jazz en Europe, après la levée des restrictions et l'amélioration des conditions sanitaire dans le monde.

Cependant, les organisateurs de JAZZ à Carthage ont été obligés de gérer les annulations de spectacles d'artistes américains, ce qui est d'ailleurs aussi le cas pour certains festivals sur le vieux Continent et autres parties du monde.

