Congo-Brazzaville: De l'enseignement à l'entrepreneuriat - Le pari réussi de Makusa bar

C'est l'histoire d'un insolite défi qu'un professeur lance à ses étudiants. Il se nomme Didyme Essebo, professeur en entrepreneuriat et en négociation commerciale.

Après deux ans de cours théoriques prodigués à l'École supérieure en gestion et administration d'entreprise - E.S.G.A.E, Didyme a eu à cœur de proposer à ses étudiants de procéder à des travaux pratiques de manière tout à fait inédite : créer et gérer une entreprise. Le but est de permettre à ces derniers de sortir de la théorie vaporeuse des enseignements en classe et de se mettre de plain-pied dans le monde de la gestion d'entreprise.

Que l'aventure commence

Le professeur laisse à ses étudiants la liberté de choisir le domaine d'activité dans lequel ils créent leur future entreprise et au sein de laquelle il interviendrait en tant qu'investisseur et coordonnateur. Plusieurs propositions sont faites et elles ont majoritairement tourné autour d'un restaurant, d'un fast-food et d'un lounge bar.

La contrepartie ici pour les étudiants réside dans la formation pratique en gestion d'entreprise et dans des avantages académiques dont ils bénéficient s'ils choisissent de travailler au Makusa, qui sera à la majorité des votes un bar-restaurant. En trois ans de préparation, trois générations d'étudiants se sont consacrées au montage de ce projet par l'application de leurs leçons apprises en cours, notamment la rédaction d'un business-plan, l'étude de marché et la constitution d'un dossier administratif complet d'une entreprise. C'est ainsi que le Makusa bar a ouvert ses portes le 10 juin 2017 au centre-ville de Brazzaville.

Depuis lors, la gestion de cette entreprise tourne autour de quatre axes : la gestion logistique, la gestion commerciale, les cuisines et la gestion administrative. Soixante-dix pour cent des effectifs du bar-restaurant sont constitués d' étudiants répartis dans trois des pôles précités et par trente pour cent de personnel non étudiant, affecté au pôle culinaire qui ne voit pas encore arriver d'étudiants formés dans ce domaine d'études.

Sous la supervision d'un gérant, lui aussi étudiant, tout cet effectif se veut autonome et répondant de sa responsabilité pour le succès de cette étonnante entreprise. La notion de responsabilité trouve sa force dans le fait qu'au-delà de jouir des avantages académiques au niveau de l'école qui a porté ce projet en gestation, l'E.S.G.A.E, les étudiants qui se démarquent dans leur service reçoivent depuis bientôt une année des offres d'emploi dans le cadre du partenariat établi avec les Brasseries et Limonaderies du Congo / Brasserie du Congo.

À la question de savoir de quoi est fait le quotidien d'un étudiant au Makusa, Milchadaël Mounzeo, le gérant et étudiant en licence professionnelle d'administration d'entreprise répond : « De travail et de découverte. Chaque étudiant est responsabilisé et a le devoir de faire preuve de professionnalisme. La découverte, quant à elle, vient de la rencontre avec les clients et de la politique de promotion des artistes notamment avec nos soirées karaoké, qui nous accorde le privilège d'avoir une proximité avec cet univers, c'est un plus ». Le Makusa est donc un pari réussi pour son initiateur et pour ses étudiants qui découvrent la gestion d'une entreprise par le biais d'une expérience concrète, inédite, enrichissante et stimulante.