Congo-Brazzaville: 56e Coupe du Congo de football - Etoile du Kivu élimine Mapenzi, Don Bosco bat Mont Sion

La 56e édition de la Coupe du Congo de football continue son bonhomme de chemin avec des rencontres des éliminatoires qui se jouent à Kinshasa, avant d'arriver à la phase finale. Deux rencontres ont eu lieu, le 17 juin, au stade des Martyrs à Kinshasa.

Pour le compte de la zone est, le FC Etoile du Kivu, récemment arrivé dans la capitale, a éliminé l'AS Mapenzi par deux buts à zéro. L'attaquant Elvis Nadila Lusangu a été l'artisan du succès de club de Bukavu au Sud-Kivu, auteur d'un doublé (31e et 86e minutes). Notons que l'Etoile du Kivu se présente en favori de la compétition pour la province du Sud-Kivu, après le désistement de l'OC Bukavu Dawa.

Dans un autre match, le CS Don Bosco de Lubumbashi a battu le FC Mont Sion de Kolwezi par un but à zéro. Ce club de la province de Lualaba voit sa course stoppée après avoir réussi l'exploit de battre le FC Saint-Eloi-Lupopo (aux tirs au but après un nul de zéro but partout) au tour précédent. Mais le club bleu et or de Lubumbashi a été repêché après la victoire de Sanga Balende sur la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi par deux buts à un.