Maroc: Le WAC chute, le Raja en profite

Fouzi Benzarti s'en prend à tort à la programmation

Pour le compte des matches avancés de la 22ème journée du championnat, Botola Pro D1 de football, disputés mercredi, le WAC et le Raja ont connu des fortunes diverses. Contre toute attente, les Rouges ont été accrochés à la maison par la RCAZ, lanterne rouge (0-0), alors que les Verts ont eu raison en déplacement de l'IRT par 3 à 0. Après son match référence devant le HUSA, le Wydad n'a pu rééditer cette performance, livrant cette fois-ci un non match face à la Renaissance de Zemamra. Excepté le tir repoussé par la transversale de Walid ElKarti qui a fêté sa 300ème sortie sous les couleurs des Rouge et Blanc, il n'y avait rien à se mettre sous la dent.

Une terne copie a été rendue parles joueurs wydadis qui peinaient à faire le jeu et l'intégration de Mouayad Ellafi, Mohamed Ounajem et Yahya Jabrane n'était pas faite pour changer la donne.

Résultat des courses : un désolant nul blanc qui amis dans tous ses états Fouzi Benzarti qui s'en est pris à tort à la programmation et à l'arbitrage. Le coach tunisien n'a pas apprécié la cadence du déroulement des journées du championnat, allant jusqu'à comparer son équipe « à une orange que l'on presse ». Une comparaison qui n'a pas lieu d'être au moment où l'intervalle entre les matches est respecté : 48 heures entre deux rencontres du championnat national et 72 heures s'il y a un déplacement en dehors du pays.

Bref, un point de gagné pour la RCAZqui demeure dernière (17 pts) et deux points de perdus pour le WAC qui reste leader, mais cette fois-ci avec un matelas d'avance de trois longueurs(48 contre 45 pts) sur le Raja qui a rectifié aussitôt le tir du côté de Tanger après avoir cédé le pas à domicile lors du match de mise à jour face à la Renaissance de Berkane.

Ayant retrouvé leur force de frappe, Ben Malongo et Soufiane Rahimi, les Verts n'ont pastrop fait dans les détails, s'offrant l'IRT sur le score net de 3 à 0. Buts signés, bien entendu, Malongo, auteur d'un doublé (17è et 56è) et Rahimi (38è). Une victoire qui tombe à pic, devant sans aucun doute booster le moral du groupe parti hier au Caire à bord d'un vol spécial pour affronter dimanche prochain la formation égyptienne de Pyramids pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des champions.

Sachant que la veille, samedi, le WAC devra recevoir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca l'équipe sud-africaine de Kaizer Chiefs, premier acte du dernier carré de la Ligue des champions. Il y a lieu de souligner que le championnat se poursuivra ce week-end avec des confrontations qui s'annoncent de bonne facture, avec samedi trois oppositions : FAR-MCO, OCS-MAT et SCCM-RSB, et autant dimanche : DHJRCOZ, CAYB-FUS et HUSA-MAS.

Mohamed Bouarab

Botola Pro D2

Voici le programme de la 27è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football, prévue vendredi (17h00):

Kawkab Marrakech - Wydad Témara

Widad Fès - AS Salé

Stade Marocain - Union Touarga

Ittihad Khémisset - KAC Kénitra

Olympique Dcheira - Chabab Atlas Khénifra

Jeunesse sportive Salmi - Racing Casablanca

Olympique Khouribga - Jeunesse Benguerir

Tihad Casablanca - Raja Béni Mellal.