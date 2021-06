Congo-Brazzaville: Affaires sociales - L'UE finance dix nouveaux projets en faveur des vulnérables

L'Union européenne a déboursé une enveloppe de 5.247.656.000 milliards francs CFA destinée à renforcer la lutte contre la pauvreté et à protéger les personnes vulnérables au Congo.

Les dix projets financés par l'UE ont été présentés le 17 juin à Brazzaville, en présence de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa ainsi que des partenaires au développement. Parmi ces projets, cinq sont issus de l'appel à proposition lancé en 2020.

Ces 5 projets axés sur la question des droits de l'homme s'inscrivent dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'enfant, du renforcement des droits des populations autochtones, de la protection des femmes et des filles contre les violences basées sur le genre.

D'une durée de trois ans pour la plupart, ces projets visent à améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables aux soins de santé et à l'éducation, à faciliter leur réinsertion sociale et à contribuer au développement du pays notamment des départements du Pool et de la Bouenza.

Ces projets sont soutenus dans le cadre de deux instruments financiers dédiés aux organisations de la société civile notamment le programme thématique « organisations de la société civile (OSC) » qui permet à l'UE d'appuyer chaque année les actions de la société civile en matière de lutte contre la pauvreté ainsi que « l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme » qui permet d'apporter un soutien financier aux activités visant à renforcer la démocratie et les droits de l'homme.

« Au travers des deux instruments financiers pour la démocratie et les droits humains et l'appui à la société civile, l'UE promeut le respect de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'inclusion de la société civile comme partenaire responsable », a expliqué l'ambassadeur, chef de délégation de l'UE au Congo, Raul Mateus Paula.

Selon lui, il est certes question d'un appui à la société civile, mais sur des thématiques plus diverses à savoir la protection des enfants, la lutte contre les violences basées sur le genre, les relations entre les communautés autochtones et bantoues, la prévention des épidémies, l'entrepreneuriat agricole local.

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou, a félicité les acteurs de la société civile bénéficiaires des fonds. Elle a, de même, réitéré l'engagement du gouvernement quant à travailler avec les partenaires au développement, ainsi que toutes les autres parties prenantes sur les initiatives qui touchent à la protection sociale.

Notons que ces projets seront réalisés par les ONG Avsi, Azur développement, Apprentis d'Auteuil, la Croix-Rouge française, Initiative développement et leurs partenaires.