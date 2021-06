Congo-Kinshasa: People - Serge Ibaka va se faire opérer du dos

Abonné à l'infirmerie depuis de nombreuses semaines à cause de douleurs au dos, Serge Ibaka ne verra plus les terrains en cette fin de saison où son équipe de Los Angeles Clippers dispute les playoffs.

Les Clippers gardaient sans doute un maigre espoir concernant un potentiel retour de Serge Ibaka dans la série. Mais on peut le dire, les carottes sont cuites pour Serge Ibaka, officiellement forfait pour le reste des playoffs. L'intérieur des Clippers vient effectivement de passer par la case opération et ne pourra donc pas retrouver le parquet lors des échéances à venir. Ce n'est pas une surprise dans le sens où Serge Ibaka est sur la touche depuis un moment.

Certes, il avait pu participer aux derniers matchs de la saison régulière ainsi qu'au début de série face aux Mavericks de Dallas, au premier tour des playoffs, mais ça ne pouvait pas durer. Absent de mi-mars à mi-mai à cause de son dos, les Clippers ont dû se débrouiller sans lui lors des sept derniers matchs. Avec sa présence intérieure en défense et sa capacité à écarter le terrain, Serge Ibaka aurait pu faire du bien dans cette série contre les Jazz d'Utah et son pivot français Rudy Gobert.

Serge Ibaka a exprimé sa déception à travers un post « Instagram », lui qui était venu à Los Angeles lors de la dernière intersaison pour aider les Clippers à franchir un cap en playoffs. Cette année, pour sa première campagne dans la « Cité des Anges », Ibaka a apporté 11,1 points, 6,7 rebonds et 1,1 contre à 51% au tir (33,9% de loin, 81,1% aux lancers-francs) en 41 matchs (39 titularisations), tout ça au sein d'une équipe de Los Angeles tentant de passer outre le traumatisme de la bulle. Sa présence dans le vestiaire ainsi que son expérience étaient également importantes pour les Clippers, toujours à la recherche d'une première finale de conférence.

Il faudra sans doute attendre l'année prochaine pour voir l'impact que peut avoir un Ibaka à Los Angeles en playoffs, à condition évidemment qu'il retrouve ses capacités physiques mais aussi qu'il reste sur place.

Car à 31 ans, le Congolais peut potentiellement devenir agent libre cet été vu qu'il possède une « player option » sur son contrat de deux ans et 19 millions de dollars (9,7 millions l'année pro) signé en novembre dernier. Avec sa blessure et la manière dont sa saison s'est terminée, on imagine qu'il voudra revenir revanchard avec les Clippers pour briller l'année prochaine.