Afrique: CAN 2021 - La Sierra Leone boucle la liste des vingt-quatre qualifiés

Après plusieurs semaines de suspense causé par un long feuilleton dû à l'annulation du match Bénin-Sierra Leone.

Avec sa victoire 1-0, le 16 juin, au terme du dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), la Sierra Leone s'ajoute aux vingt-trois équipes qualifiées qui sont désormais connues.

Les Leone Stars, qui font partie des grandes surprises des éliminatoires, se qualifient pour la troisième fois de leur histoire après les éditions de 1994 et 1996. Ils ont obtenu leur ticket pour la CAN à l'issue d'une rencontre qui a été reportée deux fois à cause de tests covid-19 aux résultats contestés.

A l'image de la Sierra Leone, les Comores et la Gambie qui participeront, quant à eux, à la première CAN de leur histoire sont des novices de cette compétition. Le Malawi, l'Ethiopie et le Soudan font leur come-back après de longues années d'absence.

La plupart des pays qualifiés étaient présents lors de la dernière édition puisque le Cameroun (20 participations), le Sénégal(16 participations), l'Algérie(19 participations), le Mali (12 participations), la Tunisie(20 participations), la Guinée (13 participations), l'Egypte(25 participations), le Ghana (23 participations), le Zimbabwe(5 participations), la Côte d'Ivoire(24 participations), le Maroc (18 participations), le Nigeria(18 participations), la Mauritanie (2 participations) et la Guinée-Bissau( 3participations) faisaient partie des équipes ayant pris part à la 32e édition de la compétition qui s'était déroulée en Egypte en 2019 et remportée par le Cameroun.

Le Burkina Faso (12 participations) et le Gabon (8 participations) avaient manqué la dernière édition car leur dernière participation remonte à 2017, tout comme la Guinée équatoriale et le Cap-Vert (3 participations) qui, après une trêve de six ans, reviennent sur la scène du football africain. Pour sa part, l'Ethiopie (11 participations) n'était présente qu'en 2013 tandis que le Soudan avec ses neuf participations dont la dernière en 2012 et le Malawi (3 participations) reviennent après avoir joué la CAN 2010. La Sierra Leone (3 participations) réapparaît après avoir joué successivement les éditions 1994 et 1996 au moment où les Comores et la Gambie découvrent la compétition.

Les principaux absents de la 33e édition de la CAN, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, sont particulièrement la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, le Bénin et Madagascar. Rappelons que le tirage au sort de la phase finale, initialement prévu le 25 juin, a récemment été reporté pour des « raisons logistiques liées à la pandémie de covid-19. Nous travaillons à reprogrammer le tirage pour la deuxième semaine d'août », a précisé le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo-Omba.