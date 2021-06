Maroc: M. Benmoussa présente les conclusions du rapport sur le NMD à une délégation de l'Association des Régions du Maroc

Rabat — Le président de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), Chakib Benmoussa a présenté, jeudi à Rabat, les conclusions du rapport sur le Nouveau Modèle de Développement (NMD) à une délégation de l'Association des Régions du Maroc (ARM).

Cette rencontre a été l'occasion pour les présidents des régions et les membres de la CSMD d'échanger autour des aspects du NMD relatifs aux régions, à la régionalisation avancée, à ses différentes applications et aux moyens de garantir sa durabilité et son efficacité.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le président de l'ARM, Mohand Laenser, a indiqué que dans le cadre des séances tenues par la Commission, il a été décidé d'organiser une rencontre pour les présidents des régions du Royaume afin de les informer du volet territorial et celui de la régionalisation avancée contenus dans le rapport, pour qu'ils puissent émettre un avis à ce sujet et confirmer le contenu de la note envoyée par l'ARM à la CSMD.

Le rapport de la CSMD a consacré une grande partie aux régions et aux espaces territoriaux ainsi qu'aux questions d'intégration tout en montrant que le développement ne peut être global que s'il est territorial et déconcentré, a fait observer M. Laenser, ajoutant que la Commission présentera davantage de précisions au sujet de ces conclusions.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait présidé, mardi 25 mai 2021 au Palais Royal de Fès, la cérémonie de présentation du rapport général de la CSMD, et a reçu à cette occasion en audience M. Benmoussa, qui a présenté au Souverain une copie du rapport.

A l'occasion de l'audience Royale, le Souverain avait ordonné la publication du rapport de la CSMD et demandé à la Commission de mener une vaste opération de restitution et d'explication de ses conclusions et recommandations auprès des citoyens et des différents acteurs à travers toutes les régions du Royaume.