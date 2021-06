Algérie: BEM - Avis mitigés des candidats sur les sujets d'examen

Alger — Les épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM), session juin 2021, se sont déroulées dans le cadre des mesures organisationnelles et sanitaires strictes imposées par le protocole sanitaire de prévention contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), a constaté l'APS qui a enregistré des avis mitigés des élèves et de leurs parents sur les sujets d'examen.

A ce titre, toutes les ressources matérielles et humaines ont été mobilisées au niveau des centres d'examen sur l'ensemble du territoire national, afin d'assurer le bon déroulement de ce Brevet qui a lieu pour la deuxième année consécutive dans un contexte marqué par la propagation de la pandémie de Coronavirus (Covid-19), ce qui a nécessité le recours à un protocole sanitaire spécial de prévention dont la mise en œuvre est assurée par des organismes de santé et de sécurité compétents, telles la Gendarmerie nationale (GN), la Sûreté nationale et la Protection civile.

De son côté, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé 11.000 policiers à travers le territoire national en vue d'assurer la sécurité des candidats, dans le cadre d'un plan de sécurité qui couvre les différents centres d'examens et les lieux environnants, en sus de l'escorte lors du transfert des sujets d'examen et des feuilles de réponses en coordination avec les services compétents du secteur de l'Education nationale.

Pour sa part, la Direction générale de la Protection civile a effectué plusieurs visites de sécurité et de prévention au niveau de tous les établissements scolaires abritant les épreuves, en mobilisant près de 40.000 agents, 2.390 ambulances et 1.650 camions de pompiers pour veiller à la sûreté et la sécurité des candidats et des encadreurs.

Dans le cadre des mesures liées à la lutte contre la triche, les responsables des centres d'examen ont soumis les élèves à un contrôle individuel et leur ont retiré les téléphones portables, à l'aide des appareils de détection de métaux.

Mohamed. R du CEM Mohamed Laroussi d'Ouled Fayet, a indiqué que le sujet des mathématiques "était compliqué et nécessitait davantage de temps et de concentration pour le solutionner", ajoutant que la situation d'intégration a donné du fil à retordre pour la majorité des élèves qui n'ont pas pu la finir.

Pour ce qui est des épreuves de la langue anglaise, d'histoire et géographie, la majeure partie des élèves ont été unanimes à dire qu'elle étaient faciles, ce qui leur a permis de les terminer en un temps " court".

A rappeler que le nombre global des candidats pour cette session s'est élevé au niveau national, à 641.187 candidats, dont 625.223 candidats scolarisés, tandis que les candidats libres s'élève à 15.964 candidats répartis sur 2.585 centre d'examens.

Quelque 4.103 détenus, dont 45 femmes, répartis à travers 46 établissements pénitentiaires sur le territoire national, agrées par le ministère de l'Education nationale, comme centres d'examens se sont portés candidats pour décrocher le BEM.

Le taux de passage des élèves des classes de la 4e année moyenne de la saison scolaire 2019-2020, en 1ère AS a été estimé à 90,61%.

Ce taux représente le nombre total des élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 9 sur 20 durant les deux premiers semestres de l'année 201-2020 et ceux admis après l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM), session septembre 2020.