Algérie: Signature d'une convention entre la CACI et l'ANCA

Alger — Une convention a été signée, jeudi à Alger, entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) pour le renforcement de la coopération dans les domaines économiques et commerciaux.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de signature, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait savoir que cette convention permettra d'assurer un encadrement des commerçants et des artisans affiliés à l'ANCA et de bénéficier de toutes les activités offertes par la CACI.

Cette convention permettra, en outre, de "créer une dynamique entre les jeunes entrepreneurs à même de développer les activités commerciales, en sus du renforcement des liens de coopération, d'échange et de contact entre les industriels, les commerçants et les artisans dans plusieurs domaines dans le souci de hausser le niveau de production et d'atteindre des niveaux de concurrence", a poursuivi le ministre.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des réformes devant être réalisées par le ministère du Commerce au niveau de la CACI à travers la révision des textes juridiques pertinents pour l'élargissement de ses prérogatives et la redynamisation de son rendement.

Pour sa part, la directrice générale de la CACI, Ouahiba Bahloul, a soutenu que la CACI œuvre à travers cette convention à l'accompagnement et la formation des commerçants et des artisans à travers des sessions spécialisés, tout en leur offrant l'opportunité à collaborer avec les différents opérateurs au niveau national.

De son côté, le président de l'ANCA, Hadj Tahar Boulenouar, a salué cette initiative permettant la coordination entre les deux parties en vue d'un échange d'informations et de l'organisation de sessions de formation.