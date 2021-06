Tunisie: La campagne « Pour nous Tous » pour lutter contre les comportements à risques - Démarrage des travaux du dialogue ouvert avec les jeunes

Sous le slogan « Pour Nous Tous- For All of Us », les services de la relation avec les organes constitutionnels, la société civile et les droits de l'homme, ont organisé aujourd'hui au Centre Ifada pour les associations, une session de dialogue ouvert avec les organisations et associations sur les droits économiques et sociaux de la jeunesse et leurs impacts sur les comportements à risque de la jeunesse, présidée par M. Belhassan Ben Omar, conseiller du Chef du gouvernement, chargé des relations avec les organes constitutionnels, la société civile et les Droits de l'Hommes, et ce en vue de parvenir à l'élaboration d'une feuille de route pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels des jeunes.

Un grand nombre d'organisations et d'associations nationales de défense des droits humains actives dans les domaines liés aux droits humains, économiques et sociaux, au développement durable, à la jeunesse, aux groupes vulnérables, à la lutte contre l'exclusion, la marginalisation, la toxicomanie et les maladies sexuellement transmissibles, ont pris part aux travaux de ce forum.

Il est à noter que la sœur du jeune Ahmed, décédé récemment dans des circonstances suspectes à Sidi Hussein, a assisté aux travaux de ce dialogue ouvert.

La rencontre a été une occasion pour débattre sur les comportements à risque les plus marquants, leurs causes et leurs répercussions.

Des propositions de coopération entre la société civile et les services de la relation avec les organes constitutionnels, la société civile et les droits de l'homme auprès de la présidence du gouvernement ont été formulées pour la baliser la voie de la réussite du projet et à l'élaboration d'une feuille de route pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels des jeunes et pour agir pour contre la propagation à large échelle des comportements à risque.

Il est à mentionner dans ce sillage que les services de la relation avec les organes constitutionnels, la société civile et les droits de l'Homme, ont lancé une consultation ouverte aux associations du 14 au 17 juin 2021 pour participer à lutter contre les comportements à risque, diffusée sur leur page Facebook et sur le site internet du Centre Ifada et relayée par nombreux médias exhortant les organisations et les associations à participer massivement en vue de présenter leurs suggestions sur le rôle de la promotion des droits sociaux et économiques des jeunes dans la lutte contre les comportements à risque.

À cet effet, un formulaire a été publié en ligne sur le portail de participation publique http://www.e-participation.tn

Et sur le site Internet du Centre Ifada.

Plusieurs autres mécanismes ont été aussi mis en place pour faciliter la participation au dialogue ouvert à l'instar du numéro vert gratuit : 80107785 ou par l'adresse e-mail : Linaeelkol@pm.gov.tn

Cette rencontre représente un point de départ pour un processus participatif inclusif avec la société civile, et sera suivie de consultations régionales à travers des rencontres avec les acteurs de la société civile en vue de déboucher un format de dialogue élargi avec les jeunes en vue de définir les composantes d'un plan de promotion des droits économiques et sociaux des jeunes.