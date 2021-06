Afrique: Ecosystème entrepreneurial en Afrique - Un colloque international en Côte d'Ivoire les 24 et 25 juin 21

« Quelles stratégies d'accompagnement des Pme en Afrique ? ». C'est l'un des thèmes de ces assises qui auront lieu les 24 et 25 juin 202 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Côcody.

Les Petites et moyennes entreprises (Pme), selon le document parvenu à notre rédaction, est érigées en colonne vertébrale de l'économie et premiers pourvoyeurs d'emplois, les difficultés qu'elles rencontrent et qui handicapent leur expansion, ou dans bien des cas entament leur pronostic vital, hypothèquent de facto la croissance économique.

Ce qui, à en croire, ledit document, amène à explorer différentes facettes et incarnations de l'entrepreneuriat, de manière à franchir les frontières disciplinaires et à dialoguer avec différentes communautés de professionnels, en vue de développer des approches plus efficaces, appropriées et intégrées pour l'accompagnement des Très petites entreprise (Tpe) et Pme et de l'entrepreneuriat.

D'où l'importance de ce colloque qui enregistrera la présence des universitaires, praticiens et décideurs ayant des intérêts pour l'entrepreneuriat. Ces assistes serviront donc de cadre à ces experts pour explorer collectivement le rôle qu'ils joueront dans le développement de l'activité entrepreneuriale, pour réorienter les économies africaines.

L'objectif principal du colloque est de débattre et d'apporter des solutions aux problèmes qui entravent la création, la croissance et la pérennité des Pme. Parmi ces problèmes, citons l'accès au crédit et au financement de projets, l'accès aux fournisseurs et aux marchés, la gestion de la croissance, la faiblesse de la gouvernance, le développement des compétences, la capacité à innover et la formation. Les communications au colloque pourront porter sur des réflexions théoriques, des travaux pratiques ou des études empiriques. Dans un premier temps.

Les sujets d'intérêt du colloque incluent entre autres les thèmes que sont entre autres « Les dynamiques entrepreneuriales en Afrique » ; « Le financement de l'entrepreneuriat, L'innovation en entrepreneuriat »; « L'entrepreneuriat social- l"entrepreneuriat culturel, ».