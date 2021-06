Afrique Australe: Cosafa Cup - Madagascar dans un groupe difficile

Madagascar est toujours membre actif de la Council of Southern Africa Football Associations (Cosafa). Pour cette édition, les Barea sont logés dans un groupe difficile avec la Zambie, championne en titre, et avait remporté son cinquième sacre en 2019.

Madagascar participera à la 20e édition de la Cosafa Cup. Le tournoi se déroulera du 7 au 19 juillet 2021 en Afrique du Sud après l'annulation de l'édition 2020 en raison de la Covid-19. A l'issue d'un tirage au sort hier, Madagascar évoluera dans le groupe B. Les Barea ont hérité d'un groupe compliqué avec la Zambie, championne en titre et quatre fois vainqueur du tournoi, les Comores qualifiés pour la CAN 2021 et le Malawi qui fait aussi son retour à cette joute continentale.

Madagascar est le dernier ayant confirmé sa participation à la course. En effet, 12 équipes s'affronteront avec un nouveau format de compétition. Elles se répartissent en trois poules de quatre. Cette fois-ci, il n'y aura ni quarts de finale ni de barrages pour la cinquième place. La meilleure équipe de chaque groupe, ainsi que la meilleure deuxième, se qualifieront directement pour les demi-finales.

Une affiche très attendue, la rencontre entre les Barea et les Comores. On ne s'attendait pas à l'exploit des Cœlacanthes lors des éliminatoires de la CAN ces derniers temps. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ne cessent de progresser techniquement. La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à 2018 avec la victoire de Madagascar sur le score de 1 à 0. Les Barea étaient à la quatrième place, et rentraient avec le trophée de meilleur joueur remporté par Dax Arohasina Andrianarimanana.

Classé 3e en 2015, c'est la meilleure place de Madagascar dans cette compétition, tandis que Zimbabwe est détenteur du record de victoires avec six titres. Le Sénégal est l'équipe la mieux classée d'Afrique sur le classement de la FIFA. Les protégés d'Aliou Cissé se trouvent au 22e rang mondial. Ils feront leurs débuts dans cette édition en tant qu'invités. Pourtant, aucun participant invité n'a remporté la Cosafa Cup auparavant.

Groupe A : Afrique du Sud (hôte), Lesotho, Eswatini et Botswana

Groupe B : Zambie, Malawi, Madagascar et Comores

Groupe C : Sénégal, Zimbabwe, Mozambique et Namibie.