Afrique: La COSAFA Cup permettra d'avoir "une compétition dans les jambes" (DTN)

Dakar — L'édition 2021 de la COSAFA Cup à laquelle le Sénégal est invité permettra aux anciens internationaux U20 et aux locaux d'avoir "une compétition de très haut niveau dans les jambes", a réagi le directeur technique national, Mayacine Mar.

"En quittant la catégorie U20, il est difficile d'avoir des compétitions et c'est pourquoi nous allons profiter de cette occasion pour offrir un tournoi avec de bons adversaires aux jeunes U20 jusqu'aux U23", a dit le DTN à l'APS, estimant que cette invitation sanctionne positivement le travail de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Il relève toutefois que le tournoi est programmé à une période où il y a beaucoup de contraintes sur le plan local notamment.

"Nous ne pouvons pas avoir certains expatriés et c'est pourquoi nous avons décidé de donner du temps de jeu à certains U21, U22 et U23 et des joueurs locaux", a expliqué le DTN rappelant que ce serait aussi difficile d'avoir les meilleurs joueurs locaux.

Du 7 au 18 juillet, date de la programmation du tournoi, les clubs locaux seront absorbés par leurs championnats et joueront le titre ou le maintien.

Ce serait difficile de pouvoir disposer des meilleurs éléments, a dit Mayacine Mar, précisant toutefois que le Sénégal présentera "une équipe compétitive".

"Nous n'allons pas y jouer les faire-valoir même si on sait qu'avec les bonnes performances de nos joueurs en compétitions Interclubs, on aurait pu présenter une sélection plus compétitive", a-t-il par ailleurs ajouté.

La sélection qui représentera le Sénégal à ce tournoi COSAFA Cup prévu à Nelson Mandela Bay, dans l'agglomération de Port Elizabeth, évoluera dans le groupe C en compagnie du Zimbabwe, équipe la plus titrée du tournoi avec six victoires, le Mozambique (vainqueur en 2015) et la Namibie détentrice du trophée.

Dans la poule A, figurent l'Afrique du Sud, le Lesotho, l'Eswatini et le Botswana. Le groupe B est constitué de la Zambie, du Malawi, de Madagascar et des Comores.

La COSAFA est l'une des zones de développement de la Confédération africaine de football (CAF) qui organise les compétitions les plus richement dotées sur le continent africain.

Ces compétitions permettent à plusieurs joueurs de se faire recruter dans le championnat sud-africain, une des ligues les plus riches et les mieux organisées du continent.