Madagascar: Orange Pro League - Barea, de coéquipiers à adversaires

Les Playoffs de la Pro League reprennent ce vendredi, avec AS Adema # Five FC et Cosfa # Ajesaia. L'occasion pour les Barea issus des quatre clubs de s'affronter.

Pas de répit pour les pensionnaires de l'Orange Pro League, qui ont été appelés en équipe nationale. Au lendemain de la fin du regroupement des Barea, ils attaqueront directement les Playoffs retour de l'Orange Pro League.

L'AS Adema (6 pts) affronte le Five FC (3 pts), ce vendredi à 12h, au complexe sportif de Vontovorona. S'ensuivra la confrontation entre Cosfa (4 pts) et l'Ajesaia (4 pts), à 14h30.

Ils étaient huit plus précisément. Citons Nina, Onja et Rajao pour l'AS Adema, Vévé et Bansé pour le Five FC, Berajo pour Cosfa, ainsi que Tsiry et El Hadari pour l'Ajesaia. Ils sont revenus auprès de leurs clubs respectifs, hier. La situation s'apparente comme à double tranchante.

Chacun d'entre eux s'est montré particulièrement élogieux concernant le stage en sélection. Ils ont appris énormément auprès du nouveau sélectionneur et de son staff, ainsi qu'au contact des internationaux évoluant à l'étranger. Ils pourront mettre à profit leurs acquis dans cette Pro League.

Par contre, la question se pose concernant leur état de forme. Vu l'intensité des séances d'entraînement avec l'équipe nationale, la fatigue pourrait peser. Sans oublier qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour préparer le côté tactique avec leurs clubs respectifs. Réponse ce vendredi après-midi.

Troisième victoire

L'AS Adema mène donc la danse dans ces Playoffs. Nina et ses coéquipiers avaient entamé la phase finale du championnat du mauvais pied, avec une défaite devant Cosfa, le vendredi 14 mai dernier au By Pass. Mais par la suite, ils s'étaient repris en enchaînant deux succès de rang. D'où leur position de tête au classement général.

Les hommes de Rôrô viseront une troisième victoire consécutive face aux éléments du Five FC. Des adversaires qu'ils avaient battus par deux buts à zéro durant la phase aller. C'était le mardi 18 mai, toujours au By Pass. En d'autres termes, ils bénéficieront d'un ascendant psychologique au moment de fouler la pelouse de Vontovorona.

Dans l'autre rencontre du jour, Cosfa et l'Ajesaia cherceront à se départager. Les deux clubs s'étaient séparés sur un résultat de parité, lors de leur confrontation durant la phase aller. Score final un but partout, le mardi 18 mai au By Pass également.