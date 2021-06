Madagascar: Banky Foiben'i Madagasikara - Plus d'une tonne d'or dans la réserve

Les entreprises sélectionnées continuent à approvisionner en or cette institution financière en vue de constituer progressivement la réserve d'or nationale.

L'Etat, par le biais de la Banky Foiben'i Madagasikara, a effectué le premier achat d'or auprès des fournisseurs agréés le 15 décembre 2020 afin de constituer la réserve d'or nationale. A la fin de l'année dernière, 177kg de ce métal précieux ont été collectés pour approvisionner la banque centrale. Et à la date du 08 mars 2020, on a enregistré plus d'une tonne d'or dans cette réserve nationale. Le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, Fidiniavo Ravokatra, l'a déclaré hier, lors de sa rencontre par visio-conférence avec les parlementaires à l'Assemblée Nationale.

Authentification. Rappelons que seize entreprises aurifères ont été sélectionnées pour approvisionner en or cette institution financière. L'objectif consiste à constituer progressivement la réserve nationale d'or à travers un circuit d'approvisionnement formel, régulier et transparent. Ce qui permettra en même temps de contribuer à raffermir la monnaie nationale par le biais des retombées en devises des activités d'exportation. Dans la même foulée, la traçabilité de ce produit est assurée depuis la collecte jusqu'à la vente.

Le ministère de tutelle a encore sollicité d'autres opérateurs à se lancer dans la commercialisation de ce produit aurifère auprès de la banque centrale afin de constituer cette réserve nationale. Il est à noter que la Banky Foiben'i Madagasikara procède à l'achat de l'or non monétaire à plus de 950 millièmes de pureté auprès des opérateurs sélectionnés, après l'authentification du grade de chaque lingot par le Laboratoire des Mines de Madagascar. C'est un établissement public sous tutelle du ministère des Mines et des Ressources Stratégiques.

Ligne de crédit. Par ailleurs, cette institution financière a mis en place une ligne de crédit auprès des banques commerciales en faveur des entreprises partenaires qui assurent l'approvisionnement en or dans la réserve nationale. Ce qui leur permettra d'éviter d'accéder à tout type de financement informel soutenant les exportations illicites d'or. Il a également été soulevé que ces entreprises sélectionnées ont reçu l'autorisation d'exportation de l'or auprès de l'agence nationale de l'or tout en ayant l'obligation de rapatrier des devises afin de stabiliser l'Ariary face aux devises de référence.