Cote d'Ivoire: Bouaké/Autonomisation des jeunes filles - La Fondation NSIA a inauguré la nouvelle aile du foyer de l'association Claire Amitié

Les femmes de l'Association « Claire Amitié » de Bouaké peuvent exprimer leur joie. Et pour cause, leur centre d'incubation a été entièrement rénové et agrandi par la Fondation Nsia. La cérémonie d'inauguration de ce foyer a eu lieu le 12 juin 2021, à Bouaké.

La direction de l'Association « Claire Amitié » s'est réjouie de cette rénovation qui permettra le renforcement des filières de formation du foyer avec des salles de cours et des équipements adaptés mais également augmenter sa capacité d'accueil et fournir un logement et des espaces de vie décents aux membres permanents de ladite association.

Pour Régis Segbenou, Directeur exécutif de la Fondation Nsia, cet accompagnement démontre l'engagement de la fondation dans la promotion de la scolarisation et de l'autonomisation des jeunes filles.

« Aux côtés de "Claire Amitié Bouaké", nous souhaitons agir concrètement pour l'insertion sociale des jeunes femmes ivoiriennes grâce à l'éducation et à la formation, élément central pour une croissance durable et inclusive », a-t-il souligné.

Notons que le foyer de l'Association « Claire Amitié » Bouaké a été fondé en 1966 afin d'aider les jeunes femmes à acquérir une indépendance financière en favorisant leur insertion sociale et professionnelle. Accueillant près de 150 jeunes femmes non scolarisées ou déscolarisées, le foyer propose ainsi des modules permettant d'obtenir des diplômes reconnus par l'Etat.