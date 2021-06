Afrique: ShieldAfrica 2021 - Deveryware souhaite participer au renforcement d'une réponse africaine aux problématiques liées à la sécurité

Après avoir pris part à l'édition 2021 du Salon ShieldAfrica qui s'est tenue, du 8 au 10 juin 2021, à Abidjan, la société Deveryware, experte en technologies d'investigation et des services de sécurité globale, a annoncé le 16 juin 2021, dans un communiqué, son souhait de contribuer aux renforcements des capacités sécuritaires du continent africain.

L'occasion a été pour ladite société de présenter à diverses institutions de la sous-région ses solutions innovantes, adaptées aux problématiques des forces de défense et de sécurité africaines. Notamment, un laboratoire mobile et autonome qui propose une analyse Pcr pour virologie Covid-19 avec des résultats en moins de 4h.

Jacques Salognon, Président Fondateur du groupe Deveryware, s'est réjoui de sa participation audit évènement. « Nous sommes heureux et fiers d'avoir pu participer à cette édition du ShieldAfrica. L'Afrique a toujours occupé une place stratégique pour Deveryware : notre première filiale à l'internationale a été ouverte au Sénégal. Ce fut enrichissant de voir l'ensemble de l'écosystème de la sécurité et de la défense ici, à Abidjan, pour proposer des solutions concrètes aux Etats et organisations africaines. Nous sommes confiants de l'avenir et souhaitons contribuer à relever les défis sécuritaires de demain. »

Le Lieutenant-Colonel Guelpétchin Ouattara, à la tête de la Direction de l'informatique et des traces technologiques (Ditt), a salué la réussite de ce salon. « Cette édition du ShieldAfrica est une réussite non seulement pour les forces de défense et de sécurité ivoirienne, mais également pour l'ensemble des délégations africaines qui ont fait le déplacement. Les agents de la Ditt travaillent au quotidien avec les solutions proposées par Deveryware ; nous sommes heureux de voir ce partenaire de premier plan confirmer son engagement en Afrique et plus particulièrement ici, en Côte d'Ivoire. »

Le ministre d'Etat, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, a, quant à lui, souligné son enthousiasme vis-à-vis des innovations présentées au cours de l'événement.« Ce salon renferme toutes les solutions. Ce que j'ai vu est vraiment impressionnant. Vous avez toutes les armes indispensables à une armée moderne et tous les moyens de défense et de sécurité que ce soit au niveau de la formation, de la protection des frontières et de l'armement », s'est-il exprimé.

Rappelons que la sociétéprésente depuis plusieurs années des offres de service allant de l'investigation judiciaire et numérique aux plateformes de géolocalisation en temps réel, en passant par la cybersécurité, la lutte contre la fraude, la gestion de crise, les communications d'urgence ainsi que l'analyse dédiée à l'enquête via la plateforme DeveryAnalytics Telephony Data.