Cote d'Ivoire: Élaboration et validation du Dppd-Pap 2022-2024 - Des agents du ministère de l'Économie des Finances en conclave à Grand-Bassam

La direction des affaires financières et du patrimoine du ministère de l'Economie et des Finances organise, les 17 et 18 juin 2021, à Nsa Hôtel, à Grand-Bassam, un atelier d'élaboration et de validation du document de programmation pluriannuelle des dépenses-projet annuel de performance (Dppd-Pap 2022-2024).

L'objectif de cette rencontre de deux jours est de valider le volet narratif du Dppd-Pap 2022-2024 et le cadre de performance dudit document. Le chef de cabinet, Diomandé Gondo, représentant le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a expliqué que le Document de programmation des dépenses-projet annuel de performance (Dppd-Pap) constitue la traduction du budget-programmes initié par le gouvernement ivoirien depuis le 1er janvier 2020. « Il permet une allocation efficiente des crédits budgétaires en fonction des priorités et des objectifs assignés au ministère de l'Economie et des Finances », a déclaré Diomandé Gondo.

A l'en croire, ce document profite à l'administration elle-même car il lui permettra de suivre l'action gouvernementale, aux décideurs mais également à la population qui pourra désormais suivre si les indicateurs sont bien définis.

Diomandé Gondo a souligné que cet atelier doit permettre d'arrêter et de consigner dans le Dppd-pap, les actions à mener par le ministère sur la période 2022-2024. A cet effet, ces actions seront regroupées et articulées autour de trois programmes, à savoir l'administration générale, la gestion macroéconomique, et politique économique et financière ainsi que le trésor et la comptabilité publique.

« C'est pourquoi, je voudrais encourager l'ensemble des participants à contribuer pleinement et efficacement aux activités en produisant un document complet, exhaustif, consensuel et inclusif qui intègre l'ensemble des actions à mettre en œuvre par le ministère sur la période 2022-2024 », a exhorté le représentant du ministre Adama Coulibaly.

Diomandé Gondo a conclu que l'objectif du ministre est de « contribuer à l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire par une gestion efficace de la politique économique, financière et monétaire du gouvernement ».