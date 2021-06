Ile Maurice: Fonction publique - Les gagnants des concours du POWC récompensés

communiqué de presse

Le Public Officers' Welfare Council (POWC), a décerné hier après-midi, à Port-Louis, des prix aux gagnants de trois types de concours notamment : Concours de rédaction 2020 ; Concours de peinture 2020 ; et Concours virtuel d'allocution publique 2021.

Le ministre de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles, M. Teeruthraj Hurdoyal, était présent lors de la cérémonie de récompenses.

Dans son allocution, le ministre a salué les gagnants pour leur détermination de faire valoir leurs idées et leur contribution de par leurs participations à ces concours. Il a également félicité le POWC pour avoir organisé de tels concours en plein milieu de la pandémie de la COVID-19 tout en respectant les protocoles sanitaires établis. En outre, il a encouragé un plus grand nombre de fonctionnaires à participer dans de tels concours pour mettre en valeur leurs talents.

Pour rappel le Concours de rédaction 2020 et le Concours virtuel d'allocution publique 2021 ont été organisés dans le cadre de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique célébrée chaque année le 23 juin pour reconnaître la contribution du service public au développement de la communauté. Le Concours de peinture 2020 avait mis l'accent sur la pandémie de la COVID-19.

Concours de rédaction 2020

Le thème choisi était: « Agir aujourd'hui, créer un impact pour demain : Innover et transformer les services publics et les institutions pour réaliser les objectifs de développement durable. » Trente et un fonctionnaires de différents ministères/départements ont participé au concours.

Le premier prix à savoir une somme de Rs 10 000 et un trophée a été décerné à Mme Anishta Luchmun du ministère de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles. Le deuxième prix notamment Rs 7 000 et un trophée ont été attribués à Mme Rughoobur Bhunjun Lakshana Pooja, du bureau du Premier ministre, et le troisième prix de Rs 5 000 et un trophée ont été attribué à Mme Dookhy Kavita du ministère de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles.

Concours de peinture 2020

Le concours avait pour thème « COVID-19 » et vingt et une candidatures ont été reçues. Le premier prix de cette catégorie avec un prix de Rs 8 000 et un trophée ont été decerné à Mme Leelodharry Chaya du ministère de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie. Le deuxième prix d'un montant de Rs 5 000 et un trophée ont été remis à Mme Affoque Marie Geraldine Melissa, du ministère du Travail, du Développement des Ressources humaines, et de la Formation; et le troisième prix avec un prix de Rs 3 000 et un trophée ont été attribués à Mme Ramdonnee Poorvansh du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, des Science et des Technologies.

Concours virtuel d'allocution publique 2021

Vingt-six participants de différents ministères/départements ont participé au concours sur le thème : « Innover, la fonction publique de demain - De nouveaux modèles de gouvernement pour une nouvelle ère pour atteindre les objectifs du développement durable.»

Le premier prix de ce concours avec un prix de Rs 7 000 et un trophée ont été attribué à Mme Tejaswinee Burumdoyal du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international; le deuxième prix doté d'une somme de Rs 5 000 et d'un trophée a été décerné à Mme Muslun Azra Bibi du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économiques; et le troisième prix d'un montant de Rs 3 000 et un trophée ont été attribués à Mme Nowbuth Anila Devi du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, des Science et des Technologies.