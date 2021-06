Cote d'Ivoire: Séance de travail du Comité politique avec le président Bédié, hier, à Daoukro / Le ministre Allah Kouadio Rémi, coordonnateur général - « Nous avons été félicités pour le travail qui a été fait »

Comme prévu, le Comité politique s'est rendu à Daoukro, hier, pour remettre son travail au président Henri Konan. La séance de travail a commencé à 12 heures 37 minutes. Elle a pris fin à 12 heures 59 minutes avec la déclaration du coordonnateur général du Comité politique, le ministre Allah Kouadio Rémi.

Ci-dessous la déclaration.

« Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président du Pdci-Rda, Son excellence Henri Konan Bédié, à l'effet de lui remettre le plan stratégique de la mise en œuvre de la feuille de route et le plan d'action pour les missions d'écoute et de remobilisation dans les Zones qui constituent le premier point de cette feuille de route. Depuis le 23 avril, le Président Henri Konan Bédié, dans le cadre de la modernisation du Pdci-Rda, a institué 3 Comités dont le Comité Politique. Dès la sortie de cette décision, il a mis en place une feuille de route pour nous permettre de démarrer les activités.

Il fallait donc, avant que ces activités ne soient effectives, que nous puissions et comme l'impose d'ailleurs la feuille de route, lui montrer le plan d'action que nous allons dérouler sur le terrain. Et au niveau du Comité politique, la méthode a été celle-ci, nous allons faire un plan stratégique global pour tous les points de la feuille de route. Et c'est de ce plan stratégique que nous allons tirer des plans d'actions par rapport à chaque point de la feuille de route ou à chaque groupe de point de la feuille de route. Nous avons aussi tenu compte des délais.

Les délais sont assez tenus et pour ce qui est des missions d'écoutes et de remobilisation dans les zones, ce plan devrait être écrit au plus tard le 15 juin 2021. Nous avons remis ce point le 14 juin 2021 au cabinet du Président. Accompagné du plan stratégique dont il est tiré, ce plan d'action. Le Président a bien voulu nous inviter, aujourd'hui pour que nous puissions lui exposer ses deux documents. Et c'est ce que nous venons de faire, le Président a pris les documents.

Il nous a donné quelques jours pour revenir vers nous puisqu'il s'agit simplement d'une activité qui est celle du Pdci-Rda, mais il s'agit également d'un plan et il appartient au Président d'apprécier l'opportunité et surtout la pertinence de ce plan. Et globalement, ce que j'ai entendu, nous avons été félicités pour le travail qui a été fait.

Pour le reste, je pense que le Président lui-même pourrait certainement dire plus. Mais dès que le plan est validé, nous allons d'abord faire des séances d'informations par rapport aux délégués départementaux et communaux. Ces délégués seront composés zone par zone au niveau de la Maison du parti d'Abidjan. D'abord, pour bien leur expliquer le Comité politique.

Pour bien leur expliquer également sur les activités que nous comptons mener à travers ce plan. Activités dont ils seront la cheville ouvrière, puisque nous irons délégation par délégation. Donc ça, c'est très important. Dès que le Président nous aura donné son accord, c'est la première chose que nous allons faire. Il s'agit, pour tous les militants, de comprendre et de s'approprier de cette nouvelle organisation que le président du parti a mise en place et qui a suscité énormément d'espoir.

Non seulement parmi les militants et qui a également aussi capté l'intérêt de la classe politique de la Côte d'Ivoire. Donc il faut d'abord que les délégués qui sont les représentants du parti à la base soient bien informés et mobilisés par rapport aux activités que le Comité politique va entreprendre à la base sur toute l'étendue du territoire »