Afrique: Entre de santé de Hamady Ounaré - Un bijou de 510 millions de F CFA inauguré au cœur du Damga

Commune carrefour, nichée entre le Walo et le Diéry au cœur du Damga (département de Kanel), Hamady Ounaré a étrenné un nouveau centre de santé équipé. Le Chef de l'Etat Macky Sall a inauguré, hier, ce joyau d'un coût estimé à plus de 510 millions de F Cfa financé par la Fondation Lonase au grand bonheur de plus de 20 000 âmes de la localité et des villages environnants.

C'est une vieille doléance qui vient d'être satisfaite. La commune de Hamady Ounaré, située dans le département, a réceptionné, hier, son centre de santé dont la construction et l'équipement ont été intégralement pris en charge par la fondation Lonase et les travaux pilotés par la mairie. Ainsi, c'est lors du Conseil des ministres délocalisé du 21 mars 2013 à Matam que cette doléance a été soumise au Président Macky Sall. Ce dernier avait donné entre autres instructions au maire Amadou Samba Kane, alors Directeur général de la Lonase de construire, en accord avec son conseil d'administration, ce centre dans le cadre de la Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse) conformément à la devise de la Lonase « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation ». Construit, il avait démarré ses activités depuis novembre 2019 suite à l'affectation du médecin-chef, Dr. Mbaye Diop. Depuis lors, une maîtresse sage-femme, deux infirmières, un médecin et des agents vacataires assurent les 4 services qu'offre le centre (santé mère-enfant, médecine générale, odontologie, et aide diagnostic).

« La commune est un carrefour. Du point de vue stratégique, le centre sera destiné à toute la région. Nous sommes très bien équipés. Il va relever qualitativement le plateau technique médical du district régional de Matam », a expliqué le médecin-chef, Dr. Mbaye Diop. A l'en croire, la structure, qui dispose déjà de fauteuils dentaires, d'un appareil échographique et d'autres instruments ultra modernes et sophistiqués, recevait en moyenne 25 patients par jour. Le spécialiste estime qu'il incombe maintenant aux populations, élus, responsables et professionnels de la santé, de veiller à la maintenance et à la bonne gestion de ce centre de santé pour garantir une offre de services de qualité aux patients.

Soulagement et satisfaction chez les populations

Le maire de la commune, Amadou Samba Kane, a exprimé sa satisfaction de voir sa localité dotée d'une structure de santé qui, dit-il, n'a rien à envier aux autres des grandes villes. « C'est pour moi une joie de recevoir aujourd'hui (hier) le chef de l'Etat Macky Sall pour l'inauguration de ce joyau. La santé est primordiale pour les populations. Nous ne pouvons que manifester notre reconnaissance au Président pour la diligence afin que ce rêve soit enfin concrétisé », a-t-il notamment déclaré. Selon M. Kane, le Chef de l'Etat a également offert au centre une ambulance médicalisée toute neuve pour faciliter l'évacuation des malades.

« Les populations de Hamady Ounaré et celles des villages environnants n'ont plus besoin de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour accéder aux premiers soins de santé décents », s'est-il notamment réjoui.

Le maire de la localité a, par ailleurs, annoncé le recrutement très prochainement de nouveaux agents qualifiés pour renforcer le personnel médical. « J'ai reçu la confirmation du Ministre de la Santé et de l'Action sociale », a promis Amadou Samba Kane.

La structure sanitaire de Hamady Ounaré polarise plus de 20 000 habitants de la localité et ceux des dizaines de villages comme Ndindory, Daiba, ganguel, Padalal, Gouriki, Sinthiane Dioudé, entre autres.

Les populations, par la voix des dignitaires religieux et coutumières, ont également manifesté leur joie. C'est le cas de Mamadou Bachirou Camara, chef religieux, qui est d'avis que la santé est fondamentale pour l'Être-humain. « Les Al Pulaar disent que la santé est la plus grande richesse. Le prophète Mouhamed (Psl) insiste pour qu'on s'en occupe », a-t-il enseigné, considérant le centre de santé comme une « importante œuvre sociale ».

Quant à Hamidou Dia, porte-parole des délégués de quartiers de la localité, il se dit rassuré. « Le matériel que j'ai vu ici m'a vivement impressionné et m'a donné espoir et confiance pour l'avenir de notre contrée », a-t-il témoigné. Il a remercié le président Macky Sall pour ces « grands projets réalisés pour l'émergence du Fouta et du Sénégal tout entier ».

MACKY SALL SUR LE CENTRE DE SANTÉ DE HAMADY OUNARÉ

« Amadou Samba Kane a donné l'exemple »

Après avoir coupé, hier, le ruban inaugurant ainsi le centre de santé de Hamady Ounaré en présence du ministre de la Santé et de l'Action sociale et de l'actuel Directeur général de la Lonase, La Diop, et beaucoup d'autres autorités sanitaires, le Chef de l'Etat Macky Sall a magnifié le geste de l'ancien Directeur général de la Lonase pour la réalisation de cette structure. « Vous aviez engagé le projet en tant que Directeur général de la Lonase. Et en tant qu'élu et maire de la localité, vous avez diligenté ce projet jusqu'à sa concrétisation », a-t-il témoigné. « A travers cet acte, vous avez donné l'exemple », a ajouté Macky Sall, appelant les autres hauts responsables à faire de même pour soulager les populations.