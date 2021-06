Afrique de l'Ouest: La frontière entre la Guinée et le Sénégal jusque-là fermée, tend vers la réouverture, à en croire les termes de Tibou Kamara.

Tibou parle des préalables pour la réouverture.

La frontière entre la Guinée et le Sénégal jusque-là fermée, tend vers la réouverture, à en croire les termes de Tibou Kamara. Mais avant de donner des rassurances sur cette levée du barrage, il a d'abord expliqué que les dialogues n'ont jamais été rompu entre ces deux Etats.

«Les deux Chefs d'États se sont parlés régulièrement ces derniers temps. C'est dire que nous sommes tous dans l'esprit de régler nos différends... », a évoqué le conseiller principal d'Alpha Condé.

Tibou Kamara rassure aussi que le processus pour une réouverture est en cours. «Si vous vous rappelez, la frontière a été fermée pour des raisons de sécurité comme on l'avait fait pour la Sierra Leone et comme on l'a fait pour le Sénégal et la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il est question que les ministres concernés se rencontrent et discutent de tous les problèmes liés à la fermeture des frontières et aux conditions de la réouverture des frontières», signale-t-il.

«A la suite de ces discussions, des recommandations seront faites, qui vont donner des garanties de confiance et de sécurité aux deux pays comme on l'a fait pour la Sierra Leone, et l'étape d'après, sera la réouverture de la frontière. Donc il n'y a pas de crainte particulière à avoir parce que le dialogue n'a pas été rompu», martèle Tibou Kamara.