Cote d'Ivoire: ART plastique - « Mevart ART » 2021 se tient le 24 juillet à Abidjan

La fondation Susanoo et la 3e dimension communication organisent « Mevart art » 2021, autour du thème : « La santé par l'art ». l'évènement qui est un vernissage et une exposition vente va se tenir le 24 juillet à l'hôtel Palm club à Abidjan.

C'est l'information donnée par Roméo De Meva artiste plasticien, lors d'une conférence de presse organisé à cet effet à la Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie(Pisam) à Abidjan Cocody, le samedi 11 juin.

À travers cette exposition vente, les organisateurs comptent venir en aide non seulement aux enfants démunis et personnes défavorisées de la fondation. Surtout financer des expositions à l'Internationale, selon Roméo De Meva. Qui attend ouvrir ses portes au grand public du 12 au 23 juillet.

Sont attendus notamment, les amateurs de l'art, les collectionneurs, les passionnés et bien d'autres. Et une soirée VIP le 24 juillet où des personnalités d'ici et d'ailleurs prendront part

« L'objectif est de vendre mes œuvres et prendre le fond pour venir en aide non seulement aux enfants et personnes défavorisées mais aussi financer mes expositions à l'international », a-t-il insisté.

Le conférencier a fait également savoir que 50% de la vente sera reversé à la fondation. Elle se chargera de développer des programmes.

Poursuivant, l'artiste plasticien a souligné que deux événements majeurs sont aussi annoncés dans la capitale française à Paris en France. Il s'agit, entre autres, de l'exposition vente prévue se tenir les 22, 23 et 24 octobre au musée international de Louvre. Et les 30 et 31 octobre et 1er novembre 2021 au centre international d'Oville.