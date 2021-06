Afrique: Ligue Des champions - - Demi-finale aller - Demain (17h00) à Radès - EST-Al Ahly Du Caire: Tous portés vers l'attaque !

Les latéraux, comme les attaquants de couloir, du reste, opéreront par un pressing haut pour soutenir Khalid dans les derniers mètres. Les joueurs du milieu également.

C'est une finale avant la lettre qu'accueillera demain l'Olympique de Radès mettant en présence deux grands d'Afrique. Il y a, d'un côté, une Espérance de Tunis qui aspire à reconquérir un titre qui lui a échappé il y a un an. De l'autre, un Al Ahly du Caire qui ambitionne de conserver sa couronne.

Pour l'EST, affronter Al Ahly même quand il n'était pas au meilleur de sa forme n'était pas déjà chose facile. Que dire alors qu'il est champion d'Afrique en titre ! Mouine Chaâbani sait mieux que quiconque qu'opter pour une prudence excessive ne peut être la meilleure solution. Opter pour une prudence mesurée pourrait être un bon schéma à adopter à condition que tout le monde participe à la manœuvre en phase offensive d'autant que l'EST réussit toujours mieux quand elle adopte son style de jeu habituel porté essentiellement vers l'offensive.

S'il veut prendre une belle option à l'aller, le coach « sang et or » doit virer pour un jeu plus porté vers l'offensive, notamment durant la première période de jeu, afin de peser le plus lourdement possible sur la défense cairote et, par la même, déstabiliser mentalement et moralement son coriace adversaire. Pour ce faire, le coach « sang et or » fera le choix d'aligner d'entrée deux latéraux qui ont tendance à faire des montées régulières. Nous avons nommé Nagguez et Chetti qui monteront jusqu' à la ligne médiane, voire un peu plus, afin de permettre une meilleure marge de manœuvre aux attaquants de couloir, Badri et El Houni, qui eux, doivent alimenter Basit de passes décisives à même de le servir sur un plateau, notamment par le biais de passes aériennes. Car si Khalid est fort sur un point, c'est bel et bien dans le jeu de tête. Il est susceptible de créer le danger, voire de faire la différence, en montant plus haut que les défenseurs cairotes.

Khalid devra compter également sur un soutien de taille, Abderraouf Benguit. L'Algérien affiche la grande forme depuis un certain moment et on attend à ce qu'il fasse la différence contre Al Ahly. Par ailleurs, la montée des deux latéraux, Nagguez et Chetti, ainsi que le soutien de Ben Romdhane et Benguit en phase offensive, devront libérer Badri et El Houni qui pourraient eux aussi faire la différence et ne pas se contenter d'alimenter Khalid en passes décisives.

La délégation d'Al Ahly apprécie son séjour

Débarquant à Tunis mardi en fin d'après-midi, les membres de la délégation égyptienne ont apprécié la qualité de l'accueil qui lui a été réservé. Au-delà de la rivalité sportive, la direction de l'EST a tenu à réserver à son hôte un accueil de grande qualité et le déplacement de Hamdi Meddeb en personne a été bien accueilli par les médias égyptiens, ce qui a apaisé un tant soit peu la tension à la veille de la demi-finale aller. Pourvu qu'Al Ahly rende l'ascenseur à la délégation « sang et or » dans une semaine au Caire d'autant que les Ahlaouis semblent apprécier les conditions de leur séjour à Tunis.

Cela dit, les Cairotes ont pu faire deux séances d'entraînement à l'annexe de Radès, hier et avant-hier. Une ultime séance d'entraînement est prévue aujourd'hui à l'heure du match sur le central du Stade de Radès.