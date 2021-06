Ile Maurice: Enquête judiciaire - L'ex-ministre a-t-il déjà été détenu par la police à Londres?

Coup de théâtre ce matin au tribunal de Moka. Alors que Yogida Sawmynaden a accusé son frère Koomadha Sawmynaden d'avoir menacé Kistnen d'agression et de vouloir kidnapper le fils de ce dernier, Roshi Badhain retourne la question à l'ex ministre. «Est-ce que vous Yogida Sawmynaden avait déjà été arrêté, menotté et détenu pendant une nuit par la police d'Edmonton Green à Londres pour avoir menacé et tenté d'extorqué de l'argent d'un certain Jason Guy Naidoo.»

Précision de Badhain, Yogida Sawmynaden a été libéré le lendemain matin après avoir supplié à ce Naidoo de retirer la plainte, ce qui a éte fait.

Protestation de Me Narghis Bundhun, avocate de Yogida Sawmynaden. «Il n'a pas de date, c'est injuste et inadmissible», clame-t-elle. La magistrate n'autorise pas cette question. On saura donc pas la version de l'ex-ministre du Commerce.

Me Rama Valayden a, lui aussi, provoqué la stupeur du public en parlant du carnet de campagne de Kistnen. Mais c'est surtout lorsqu'il a voulu savoir si le député orange a bien accédé à son bureau, le dimanche 18 oct, car les clés du bureau doivent être conservées obligatoirement à la police. Le même jour, a voulu savoir Me Valayden, si une voiture rouge, dont il a montré la photo, avec à son bord plusieurs personnes étaient venues à sa rencontre sur le parking de son bureau. Réponse négative de Yogida Sawmynaden. L'avocat a aussi voulu savoir si un terrain de l'Etat se trouvant à la Brasserie au nom de Yogida Sawmynaden est bien occupé par un certain François qui élève des chevaux...

La suite reprendra avec la pause déjeuner.