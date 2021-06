Togo: Voir loin

Pour attirer les investisseurs, devenir un hub de transformation et de logistique, les autorités togolaises ont confié à des partenaires privés le soin de développer une plateforme industrielle à proximité de la capitale.

Inaugurée récemment, la PIA (plateforme industrielle d'Adétikopé, sera réellement opérationnelle dans quelques mois avec la fin de l'aménagement de la première phase des travaux et l'arrivée des premières entreprises.

Plusieurs ont déjà signé avec l'opérateur Arise (Olam et AFC).

Van Vliet Automotive, filiale togolaise du groupe néerlandais) va s'y installer prochainement.

Elle assure la distribution des camions et des autobus de différentes marques dont celle de l'Allemand Man au Togo, mais également au Bénin et au Burkina-Faso.

Outre la vente, Van Vliet développe une activité d'entretien et de réparation des poids lourds.

Pour son directeur général, Marc Boisgarnier, la PIA va offrir un cadre idéal pour le développement de l'entreprise.

Republicoftogo.com : Pourquoi avez-vous décidé de vous implanter sur cette plateforme ?

Marc Boisgarnier : On vient juste de signer pour la réservation d'un terrain sur l'espace annexe afin de construire un garage. Il faut regarder loin et j'estime que c'est un bon site et surtout un bon partenariat avec PIA pour développer nos ventes de camions et accessoires.

Ce sera un nouveau garage ultra-moderne.

Republicoftogo.com : Le renouvellement du parc de camions semble être une nécessité au Togo

Marc Boisgarnier : C'est exact. Et nous y contribuons. Grâce aux avantages offerts par l'Etat. Il y a un mécanisme incitatif de financement avec de l'abattement de valeur taxable et l'exonération de TVA. Ce dispositif est incitatif et nous espérons qu'il sera maintenu

De nombreux transporteurs sont intéressés. Les demandes augment de la part de sociétés qui transportent le klinker, le bitume, le sable, les compagnies de bus, les entreprises de travaux publics ...

Grâce à African Lease Togo, nous mettons à disposition des ensembles routiers aux transporteurs pour la Brasserie BB, par exemple.

Nous avons livré hier 11 camions de marque MAN ainsi que 11 remorques aux sociétés qui assurent les livraisons de cette brasserie.