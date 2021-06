Sénégal: Covid-19 / Bilan mercredi 16 juin 2021 - 02 décès, 88 nouveaux cas, 06 graves

Dans son bilan d'hier, Mercredi 16 Juin 2021, sur la Covid-19, le ministère de la Santé et de l'action sociale a déclaré 88 nouvelles infections sur 1347 tests réalisés, soit un taux de positivité de 4,53 %.

Il recense également 02 décès, 06 admis en réanimation et 40 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris. Les nouveaux cas positifs sont constitués de 41 cas contacts suivis par les services sanitaires et 47 cas issus de la chaine de transmission communautaire répartis comme suit : Dakar 45 cas dont Maristes (07); Liberté 6 (05); Ouakam (04); Dakar Plateau, Guédiawaye, Point E (03); Médina (02); Almadies, Cambérène, Cité Alioune Sow, Cité CPI, Cité Keur Gorgui, Cité Millionnaire, Grand Mbao, Grand Yoff, HLM, Nord Foire, Ouagou Niayes, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Pikine, Rufisque, Sicap Foire, Yeumbeul et Zac Mbao (01).

Dans les autres régions, on relève 02 cas à Matam et Mbour. A ce jour, 42207 cas ont été déclarés positifs dont 40707 guéris, 1158 décédés et donc 304 sous traitement.

Le Jeudi 16 juin 2020, le nombre total des personnes vaccinées au Sénégal est de 482541.