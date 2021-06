Sénégal: Mbour / Marché dans la rue - Les marchands et commerçants ruent dans les brancards

Les dommages collatéraux du manque d'organisation du marché central de Mbour ont fini d'exaspérer les commerçants et les clients. En réalité, tout est maintenant dans la rue. Les produits et les clients. Les marchands et autres acteurs ont battu le macadam suivi d'un sitin pour protester contre le transfert du marché dans la rue.

Tout le monde rue dans les brancards. Les marchés ambulants et autres étalagistes en denrées alimentaires et autres effets domestiques proposent aux clients à même les ruelles et rues convergentes vers le marché leurs produits. Les conséquences sont, du reste, catastrophiques pour les commerçants et les marchands, car, ceux à l'intérieur du marché ne voient plus d'acheteurs. Ils sont interceptés par les étalagistes et les ambulants.

Pourtant, la municipalité ne se prive pas de réclamer la taxe municipale. L'appât du gain a facilité les choses. Bon nombre d'entre eux ont pris même l'initiative de mettre des tables sur la voie publique. La circulation est bloquée aux heures de marché. Les bus circulent à pas feutrés. Le porte-parole des commerçants est revenu hier, jeudi 17 juin devant la presse sur la situation et se désole du manque de réaction des autorités sur l'occupation illégale de la voie publique et les énormes pertes de recettes que cela occasionne. Ils décrient la situation comme une «atteinte grave».

Les autorités municipales en charge de la question selon nos investigations sont actuellement sous le coup des travaux de réfection de l'avenue Diogoye Basile Senghor jouxtant le marché central et en partie ayant des tas de gravats et de latérite. Les commerçants disent même avoir la nostalgie du préfet Saer Ndao qui faisait le «gendarme» par moment de la circulation pour demander le désengorgement de la voie sur les artères menant vers la préfecture et le marché central.