Sénégal: Prix Neustadt - Boubacar Boris Diop en lice pour le neustadt

Le journaliste et écrivain sénégalais est nominé aux côtés de neuf autres auteurs pour ce prix littéraire américain parrainé par l'université d'Oklahoma et la revue littéraire World Literature Today, grâce à son œuvre Murambi : "Le livre des ossements".

Le journaliste et écrivain sénégalais est nominé pour ce prix littéraire américain parrainé par l'université d'Oklahoma et la revue littéraire World Literature Today grâce à son œuvre Murambi : Le livre des ossements. World Literature Today, le magazine primé de littérature et de culture de l'Université de l'Oklahoma, a annoncé les finalistes du Prix international de littérature Neustadt 2022. Ce prix prestigieux récompense des contributions importantes à la littérature mondiale.

Au nombre des 10 nominés figure le Sénégalais Boubacar Boris Diop, écrivain, auteur de plusieurs œuvres dont des romans, des essais et des pièces de théâtre. Le lauréat du Grand prix littéraire d'Afrique noire pour l'ensemble de son œuvre en 2000, est également journaliste et enseignant. La liste des autres nominés comprend : le Ghanéen Kwame Dawes, le Français Jean-Pierre Balpe, la Grecque Michális Ganás, la Russe Ludmilla Petrushevskaya, la Mexicaine Cristina Rivera Garza, la Cubaine Reina María Rodríguez, les Américaines Natalie Diaz, Micheline Aharonian Marcom et Naomi Shihab Nye.

Le jury de Neustadt annoncera le gagnant le 26 octobre prochain lors d'une cérémonie qui devrait également rendre hommage à Cynthia Leitich Smith (Muscogee), lauréate du prix NSK Neustadt 2021 pour la littérature pour enfants. L'heureux élu de ce prix remporté en 2020 par l'écrivain albanais Ismaïl Kadare, est récompensé d'une enveloppe de 50 000 dollars.