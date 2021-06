Togo: Paris et six capitales africaines, dont Lomé, échangent les 7 et 8 Juillet prochains

Le Sommet sur l'Engagement Sociétal des Entreprises (www.SommetEngagementSocietal.com) entre l'Afrique, la France et l'Europe se tiendra les 7 & 8 juillet en multiplex, sur une sélection de télévisions nationales du continent africain, le bouquet Canal+ Africa et sur internet, depuis Lomé, Dakar, Ouagadougou, Abidjan, Libreville, Kinshasa et Paris.

Ce Sommet inédit se donne pour ambition de contribuer à mettre la Responsabilité Sociétale, l'Inclusion, l'Economie Sociale & Solidaire, l'Investissement Socialement Responsable, l'Impact et les Objectifs de Développement Durable au cœur de la nouvelle relation soutenable, solidaire et équitable entre l'Afrique, la France & l'Europe.

Il réunira à cette occasion une sélection de représentants d'entreprises, de gouvernements et de parties prenantes actives dans la recherche d'impacts et l'atteinte des Objectifs de Développement Durable, parmi lesquels :

· Les représentants ministériels et primatures des pays hôtes, et notamment Madame le Premier Ministre du Togo Victoire Tomegah Dogbe, Madame la Ministre du Togo Myriam Dossou d'Almeida, Madame la Ministre du Sénégal Zahra Iyane Thiam (tbc), Madame la Ministre du Bénin Aurélie Adam Soulé, Messieurs les Ministres de Côte d'Ivoire, Félix Anoble et Bruno Koné, Monsieur le Ministre du Cameroun Luc Magloire Mbarga Atangana, Monsieur le Ministre du Sénégal Papa Amadou Sarr, Monsieur le Ministre du Gabon Hugues Mbadinga Madiya et Monsieur le Ministre du Burkina Faso Harouna Kaboré ;

· De grandes organisations et coalitions d'acteurs impliquées sur ces enjeux comme l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE), le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD), le Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D), Finance for Tomorrow et le Forum Mondial de l'Eau de Dakar, l'OHADA et le Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN) ;

· Des grandes entreprises actives sur les deux continents telles que Bolloré Transport & Logistics, Canal+ International (Groupe Vivendi), Kya Energies, Eramet, Heidelberg Cement, Africa Global Recycling (Groupe Duval), Orange, Nutriset ;

· De grands acteurs de l'investissement socialement responsable et à impacts tels que Inco, Mirova, la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et des fonds d'investissements à impact comme Blue like an Orange et GreenTech Capital.

Cet événement unique, articulé autour de 8 panels organisés dans une sélection de capitales africaines, d'interviews exclusives, de keynotes de haut-niveau et d'interventions de grands témoins, abordera de manière transverse différentes thématiques autour des objectifs de développement durable, toujours sous le prisme de l'engagement des acteurs, de leurs partenaires et parties prenantes.

Avec plus de 1 500 participants inscrits à ce jour, cette rencontre s'annonce comme un temps fort de l'engagement d'entreprises entre les deux continents. Il sera accessible à tous sur une sélection de télévisions nationales des pays-hôtes, retransmis sur le bouquet Canal+ Africa ainsi que sur les sites internet & réseaux sociaux des partenaires & soutiens en Afrique et en Europe.

Cette rencontre se veut un temps d'échanges entre les différents acteurs engagés dans une démarche de progrès articulée autour de l'ODD 17, dédié aux partenariats pour la réalisation des objectifs de Développement Durable, notamment entre l'Afrique, la France et l'Europe. » déclare Pierre-Samuel Guedj, co-fondateur d'Affectio Mutandi et de la coalition Africa Mutandi.

Toute organisation africaine ou européenne souhaitant contribuer aux réflexions sur le sujet est invitée à réaliser, pour diffusion dans le cadre du Sommet, une interview video d'advocacy positive, selon les éléments de cadrage disponibles en ligne dans la section Engagements du site dédié.

Ce Sommet est organisé conjointement par les pays-hôtes, les partenaires nationaux tel que le Club Abidjan Ville Durable et certains membres de la communauté à impact AfricaMutandi, parmi lesquels la CPCCAF, Simplon, makesense Africa, Entrepreneurs du Monde, INCO, avec le soutien notamment de Climate Chance, Mirova, Canal+ International, Bolloré Transport & Logistics, Qwanza, Eramet, sous l'impulsion d'Affectio Mutandi.

Programme & inscription accessibles sur le site internet dédié : www.SommetEngagementSocietal.com.

Une conférence de presse online est prévue le 24 juin pour partager l'ambition de ce Sommet avec notamment les représentants d'Affectio Mutandi, de la CPCCAF et de Climate Chance. Inscription nécessaire pour recevoir le lien de la conférence de presse online ainsi que les informations presse à venir, via ce lien : https://bit.ly/3wvhwA5.