Maroc: Cérémonie en hommage aux élèves distingués aux concours des Olympiades des mathématiques (Ministère)

Rabat — Le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a organisé jeudi, une cérémonie en hommage aux élèves (filles et garçons) ayant réalisé des résultats distingués aux concours des Olympiades panafricaine, arabe et francophone des mathématiques, ainsi qu'Asie-Pacifique.

Ces résultats et classements distingués obtenus aux Olympiades des mathématiques sont le fruit d'un travail sérieux et inlassable et le résultat d'une grande cohésion entre élèves et tous les cadres chargés de leur encadrement et leur orientation, indique, vendredi, le ministère dans un communiqué.

A cette occasion, il a salué la bonne préparation et l'encadrement distingué des encadrants membres du comité central des Olympiades nationales de mathématiques et des encadrants représentants de la l'association Math&Maroc, qui ont oeuvré avec dévouement, et déployé de grands efforts pour assurer la continuité de l'encadrement olympique à distance, malgré les circonstances imposées par la pandémie de Covid-19.

L'équipe marocaine a été classée première aux Olympiades panafricaines des mathématiques, organisées à distance, les 23 et 24 mai, par la Tunisie et ce après avoir remporté deux médailles d'or et quatre d'argent, a fait savoir la même source, ajoutant qu'Aya Aguerjout et Youssef Bouhattouch ont décroché l'or, tandis que Mohamed Ayoub Mabtoul, Adam El Kharraz, Hiba Bennabou et Asmaa Hebatallah ont remporté les médailles d'argent.

En ce qui concerne les Olympiades arabes des mathématiques, organisée par l'Égypte, l'élève Aya Aguerjout a remporté la médaille d'or, Mohamed Ayoub Mabtoul et Mouad El Mouatassim, ont obtenu deux médailles d'argent , alors que Aymen Mutie a gagné le bronze.

Quant aux compétitions d'Olympiade francophone des mathématiques abritées par la Suisse, avec la participation de huit pays, dans la catégorie junior, Adam El Kharraz et Mouad Enoua ont décroché deux médailles d'argent, tandis qu'El Mehdi Elkihel et Haytam El Mamoun ont obtenu deux médailles de bronze et pour la catégorie des adultes Aguerjout a remporté le bronze.

Les Olympiades d'Asie-Pacifique de mathématiques 2021, qui ont été marquées par la participation de 344 candidats et candidates représentant 37 pays, Aya Aguerjout a remporté la médaille de bronze, alors que Mouad Enoua a reçu une distinction honorifique.