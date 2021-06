Cote d'Ivoire: Sortie d'album - "Envolée zougloutique", le nouveau bébé de Magic System sur le marché, ce lundi

"Envolée zougloutique" ! Tel est l'intitulé de la nouvelle œuvre discographique que le groupe ivoirien Magic System va mettre sur le marché, le lundi 21 juin 2021. Il s'agit d'un album dans lequel l'on retrouve une collaboration entre la rumba de Fally Ipupa et le Zouglou et une autre collaboration avec le Coupé Décalé de Mix Premier et le Rap de Smarty.

Expliquant ce mélange sur la chaine de télé France 24, le lead vocal Traoré Salif dit A'Salfo a fait entendre que cette œuvre est « un album d'intégration ». Selon lui, les enfants d'Anoumabo ont « voulu faire cette main tendue à tous ces rythmes musicaux qui riment avec proximité ». Mais au-delà, réunifier l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale qui ont les mêmes cultures mais ne savent pas toujours les mettre ensemble. Même si la chorégraphie avec le Congolais Fally Ipupa considéré comme un « monstre » de la danse n'était pas facile.

« La Rumba congolaise et le Zouglou ont une même identité parce que ces musiques sont des musiques de proximité et qui parlent aussi du vécu des populations. On s'est dit pourquoi ne pas mettre ces deux rythmes ensemble? Mettre ces styles musicaux ensembles, c'est l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale qui se rencontrent culturellement et musicalement », poursuit A'Salfo.

Ce nouveau titre ne signifie pas un retour au Zouglou parce qu'au dire de leader magicien, le groupe ne s'était jamais éloigné de ce style. Même si dans son expérience internationale, il a eu à faire des mix de style avec d'autres musiques. "Envolée zougloutique" sort 4 ans après le tout dernier. Cette longue attente se justifie par le fait que le quatuor a voulu plutôt se concentrer sur le bien-être des populations marquée par la pandémie à Covid-19 pendant laquelle aussi les spectacles n'étaient permises. Les restrictions obligent. « Nous avons profité de ce temps-là où la culture n'avait plus droit de parole, de retourner en studio et de faire quelque chose pour nos fans pour qu'on sorte de cette crise dans la joie », assure Traoré Salif.

Après la sortie de cet album de 12 titres, Magic System entend organiser « une grosse tournée » dans au moins 14 pays d'Afrique pour « satisfaire les fans ».