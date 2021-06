Afrique: Ligue 2 (21e journée) - Dernière ligne droite dans la course à l'accession et au maintien

Alger — La 21e et avant-dernière journée de Ligue 2, prévue samedi à 16h00, propose plusieurs duels intéressants, aussi bien pour l'accession que pour le maintien, avec en tête d'affiche dans les groupes Est et Centre, les matchs HB Chelghoum Laïd - USM Annaba et RC Arbaâ - MO Béjaïa, avec les play-offs comme principal enjeu.

En effet, même s'il reste encore une dernière journée avant le tomber de rideau, beaucoup de choses devraient pouvoir s'éclaircir samedi, d'une part pour la phase des play-offs qui donne accès à la Ligue 1, mais aussi pour le maintien en Ligue 2.

Le choc HBCL-USMAn, entre le leader du groupe Est et son dauphin, sera probablement le plus intense de ces chauds duels, surtout qu'en cas de victoire, le club hôte pourrait assurer définitivement sa première place, synonyme de play-offs.

Dans le cas contraire, l'USMAn passerait devant son adversaire du jour, avec la possibilité de le supplanter définitivement lors de la 22e et dernière journée.

Même cas de figure dans le groupe Centre, avec cette empoignade entre le leader RC Arbaâ (37 pts) et le troisième MO Béjaïa (35 pts), au moment où la JSM Béjaïa (co-leader avec 37 pts) recevra l'ES Ben Aknoun (6e/29 pts).

Un coude à coude très serré donc, particulièrement entre les deux co-leaders, ce qui les oblige l'un comme l'autre à gagner au cours de cette 21e journée pour rester dans la course aux play-offs, en attendant bien sûr la 22e et dernière journée pour se départager.

Dans le groupe Ouest, les jeux sont déjà faits, puisque l'unique billet donnant accès aux play-offs tant convoités a été pris par le leader MCB Oued Sly, qui s'en était emparé haut la main au cours de la précédente journée, après sa victoire en déplacement chez le SC Aïn Defla (2-1).

Ainsi, les duels les plus intéressants qui restent dans ce groupe Ouest concerneront le maintien, particulièrement pour les clubs classés entre la 7e et la 10e place, en l'occurrence le CRB Aïn Oussera, le SC Aïn Defla, l'IRB El Kerma et le RCB Oued Rhiou.

Même cas de figure dans le groupe Centre, où le CR Beni-Thour, l'Amel Boussaâda et l'IB Lakhdaria devront cravacher dur pour espérer se sauver du purgatoire.

Enfin, dans le groupe Est, la confrontation la plus intense pour le maintien sera probablement le duel direct CRB Ouled Djellal - AS Khroub, entre le 9e (20 pts) qui reçoit le 10e (19 pts).

Une chaude empoignade dont le vainqueur conservera une sérieuse chance de sauver sa peau, alors que le vaincu sera relégué, surtout si son revers coïncide avec une victoire des autres concurrents pour le maintien, notamment le MC El Eulma (8e/24 pts).