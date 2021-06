Maroc: Le groupe Accor se mobilise pour favoriser l'accueil des MRE

Le groupe hôtelier Accor s'est dit mobilisé pour favoriser l'accueil des Marocains résidant à l'étranger (MRE), suite aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.

"En tant que premier opérateur hôtelier au Maroc, le groupe Accor est fier de répondre aux Hautes instructions de SM le Roi qui a exhorté tous les opérateurs du tourisme à prendre les dispositions nécessaires afin d'accueillir les MRE dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix", indique Accor dans un communiqué.

Dans ce contexte, rapporte la MAP, Accor annonce la mise en place d'un dispositif proposant aux MRE une remise de 30% sur ses tarifs publics, le petit-déjeuner offert ainsi que la gratuité en chambre pour un enfant, dans toutes les marques du groupe et toutes les villes au Maroc: Fairmont, Sofitel, MGallery, Pullman, Movenpick, Mercure, Novotel, ibis et ibis budget.

Cette promotion exceptionnelle est disponible pour des séjours jusqu'au 15 septembre 2021 en réservant via la plate-forme All.accor.com ou en contactant directement l'hôtel au plus tard 24h avant le début du séjour, explique le communiqué. En outre, le groupe propose aux voyageurs de redécouvrir le Royaume à travers l'initiative #ALLFBLADNA qui propose une sélection d'expériences remarquables destinées à mettre en lumière l'exceptionnelle diversité des terroirs et territoires du Maroc.

Leader mondial de l'hôtellerie, Accor est présent dans 110 pays, avec plus de 5.100 hôtels et 10.000 restaurateurs et bars. Le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les plus diversifiés du secteur.