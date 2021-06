Maroc: Coupes africaines - Le Wydad et le Raja tout près de l' ultime acte

Fouzi Benzarti : Les joueurs ont fait du bon boulot et méritent d'aller jusqu'au bout

Lassad Chabbi : Les éléments aguerris sont capables de mettre l'adversaire en difficulté

Le WAC et le Raja seront appelés en cette fin de semaine à disputer respectivement le tour des demi-finales aller de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération au titre de la saison sportive 2020-2021. Et c'est le Wydad qui ouvrira le bal ce samedi à partir de 20 heures au Complexe Mohammed V de Casablanca en défiant la formation sud-africaine de Kaizer Chiefs. Troisième face-à-face entre ces deux clubs après les deux précédentes confrontations lors de la phase de poules, l'une soldée en faveur des Rouges par 4 à 0 et l'autre au profit des Sud-Africains par 1 à 0.

Cette opposition en deux manches (match retour le 26 courant à 19h00 à Johannesburg) ne devrait ressembler en rien aux deux premières. Un first acte que le Wydad est tenu de bien négocier et n'obéissant d'ailleurs qu'à une seule option : la victoire sans encaisser de but. Les Rouge et Blanc, leaders du championnat et qui affichent un moral au beau fixe, aucunement entamé par le nul concédé à la maison contre la lanterne rouge de la Botola, la RCAZ, sont outillés pour franchir ce cap etse rapprocher d'une finale qu'il ne faudrait rater sous aucun prétexte du moment où elle aura pour cadre le Complexe Mohammed V. Excepté Cheikh Comara, blessé, c'est un WAC au grand complet qui abordera ce choc sifflé par un trio d'arbitrage sénégalais, conduit par Maguette N'Diaye devant être secondé par El Hadji Malick Samba et Nouha Bangoura. Alors qu'à la VAR, l'on trouve, comme premier juge, le célébrissime referee gambien Bakary Gassama dont les Wydadis gardent un mauvais souvenir après la finale mascarade de Radès.

Pour le coach du Wydad, Fouzi Benzarti, c'est un match qui sera différent des rencontres de la phase de groupes. Il est vrai que la qualification se décidera en deux matches mais il faut assurer un bon résultat à domicile en vue d'entrevoir le retour dans de bonnes dispositions.

A propos de son groupe, le coach tunisien n'a pas manqué d'encenser ses protégés en qui il croit, soulignant qu'ils ont fait du bon boulot et qu'ils méritent d'aller jusqu'au bout. Une finale où le WAC aura à jouer le vainqueur du match entre l'Espérance de Tunis et Al Ahly d'Egypte, tenant du titre, prévu également ce samedi à 17 heures. Si le Wydad se produira à la maison, le Raja aura à jouer la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération en déplacement, du côté du Caire, où il sera attendu de pied ferme, dimanche à 20 heures, par les Egyptiens de Pyramids, finalistes malheureux de la précédente édition face à la Renaissance de Berkane.

aja qui a survolé le tour des groupes, avec six victoires en autant de sorties, aura à cœur de conserver cet élan et de rééditer sa performance réalisée face à cette même équipe de Pyramids, défaite par les Verts en deux temps, à Casablanca par 2 à 0 et au Caire par 3 à 0. Après avoir regagné vendredi à bord d'un vol spécial la capitale égyptienne, le Raja disposera de deux jours pleins pour préparer ce match que l'entraîneur des Verts, Lassad Chabbi, n'appréhende pas. Faisant savoir à ce propos que « certes le match sera difficile, mais le Raja compte dans ses rangs des éléments aguerris capables de mettre l'adversaire en difficulté », ajoutant que « ça se jouera sur de petits détails en attendant le match retour programmé le 27 courant à Casablanca ». Pour ce match, le Raja disposera de sa force de frappe, Malongo-Rahimi, un tandem sommé d'être au meilleur de sa forme pour se défaire de l'arrière-garde de Pyramids, réputée lente. Il convient de signaler en dernier lieu que l'autre demi-finale de la C2 continentale, opposant les Camerounais de Coton Sport aux Algériens de la Jeunesse Sportive de Kabylie, se déroulera dimanche à 17 heures.

Mohamed Bouarab

DIVERS

Botola Pro D1

Le championnat national de football Botola Pro D1 se poursuivra ce week-end pour le compte de la 22ème journée,sachant que deuxmatches comptant pour cette manche ont été disputés mercredi. Il s'agit de la rencontre WAC-RCAZ sanctionnée par un nul blanc et de la confrontation IRT-Raja qui s'est soldée en faveur des Verts sur le score de 3 à 0.

Ci-dessous le programme des matches restants :

Samedi

17h00 : ASFAR-MCO

19h15: OCS-MAT

21h30: SCCM-RSB

Dimanche

17h00: DHJ-RCOZ

19h15: CAYB-FUS

21h30: HUSA-MAS

EN U20

La sélection nationale U20 s'est entraînée jeudi 17 juin en prévision de son entrée en lice en Coupe arabe organisée jusqu'au 6 juillet 2021. Au cours de cette séance programmée au stade des entrepreneurs arabes et qui a duré environ 80 minutes, l'ensemble des joueurs retenus ont été présents. Lors de cette compétition, les Lions de l'Atlas évolueront dans la poule B qui comprend le Tadjikistan, Djibouti et les Emirats Arabes Unis. Le premier match de l'EN est prévu ce dimanche contre l'équipe du Tadjikistan, alors que le 23 de ce mois, elle affrontera la sélection du Djibouti avant de défier le onze émirati samedi 26 juin.

Stage du 7 national

La sélection nationale de handball effectuera, du 18 au 24 juin, un stage de préparation à l'Université Al Akhawayn à Ifrane. Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des nations prévue à Laâyoune et Guelmimen janvier 2022, a indiqué la FédérationRoyale marocaine de handball (FRMHB) dans un communiqué. Voici la liste des joueurs convoqués: Jamal Ouali, Hassan Kachradi, Said Al Malki et Hamza Manane (RajaAgadir), Ibrahim Hafiz et Mountassir AinNass (Widad Smara), Oussama Bakdouri,Ilyas Al Boussiri, Abdelhakim Hamdaoui et Acharf Afliss(ClubDerb Sultan), Mohamed Zahir, Mohamed Zine et Mohamed Mounir (AS FAR), Zouhair AlHoussini et Salaheddine Ben Faris (HilalNador), Ayoub Barkhane (Rabita Al Bidaouia), Mustapha Fathane (Centre Ain Sebaa), Mohamed Achalhane (Amal Tiznit), Salaheddine Bouhafa (Itihad Nouaceur) et Ibrahim Ben Ali (Etudiants de Tétouan).

Championnat de basketball

Voici le programme de la 13è journée de la division excellence du championnat national de basketball (saison 2020-2021):

Poule Nord

Samedi 19 juin (16h00)

Renaissance de Berkane - Lixus Larache Maghreb de Fès- Association Michlifen Ifrane

Dimanche 20 juin (18h00)

Amal El Hajeb - Ittihad de Tanger

Lundi 21 juin (17h00)

Club Pomme Athletic Midelt-Chabab Al Hoceima

Poule Sud

Jeudi 17 juin : (19h00) AS Salé - Amal Essaouira Samedi 19 juin (16h00) Wydad de Casablanca - Kawkab de Marrakech Chabab El Ouatia - AS FAR.

A noter que le match FUS de Rabat-Olympic de Safi devait avoir lieu vendredi.