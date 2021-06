Maroc: La position de change bancaire s 'inscrit en hausse

La position de change des banques s'est améliorée, au cours de la période allant du 07 au 11 juin, à -0,6 milliard de dirhams (MMDH) contre -1,1 MMDH une semaine auparavant, selon Attijari Global Research (AGR).

Cette évolution s'explique par une hausse importante des flux export par rapport aux flux import durant cette semaine en lien avec la reprise de la demande étrangère, indique la filiale d'Attijariwafa Bank dans son dernier "MAD Insights", faisant savoir que le spread entre le cours de référence du MAD et son cours central se rapproche davantage de sa bande inférieure et se creuse de 9,1 PBS, passant de -4,41% à -4,50%.

Le dirham s'est apprécié cette semaine face au dollar passant de 8,86 à 8,84, poursuit AGR, précisant qu'il s'agit d'une évolution de la parité USD/MAD de -0,27%. A l'origine, l'effet panier s'est établi à -0,18% contre un effet marché limité de -0,09%, rapporte la MAP.

"La volatilité accrue actuelle de la parité EUR/USD et son incidence sur la variation du dirham, nous conforte dans notre recommandation de couvrir les opérations en devises sur des horizons court terme", soulignent les analystes d'AGR.

En ce qui concerne les perspectives d'évolution, et tenant compte de la résistance des spreads de liquidité à des plus bas niveaux depuis le rallongement de la bande de fluctuation du dirham en mars 2020 et en dépit du mouvement d'appréciation du MAD au cours de cette semaine, les analystes ont maintenu le scénario d'une baisse du dirham face au dollar sur un horizon de 3 mois.

"Nous avons revu à la baisse nos prévisions à horizon 1 et 2 mois, en raison de notre anticipation d'une amélioration des conditions de liquidité en lien avec des entrées de devises plus importantes que prévues au cours de cette période", indiquent-ils.

Le MAD se déprécierait ainsi face au dollar de 0,2%, 0,4% et 0,2% à horizons 1, 2 et 3 mois. La parité USD/MAD atteindrait ainsi 8,86, 8,88 et 8,86 à horizons 1, 2 et 3 mois contre une prévision initiale de 8,87, 8,89 et 8,86 sur les mêmes périodes.

Face à l'euro, le MAD oscillerait de +/-0,1% autour du cours spot de 10,73 durant les trois mois à venir. En effet, la parité EUR/MAD devrait atteindre 10,72, 10,74 et 10,72 à horizons 1, 2 et 3 mois.