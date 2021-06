Maroc: La Journée nationale de la Résistance, une occasion de se remémorer l'épopée et les sacrifices des martyrs de la lutte nationale (El Ktiri)

Casablanca — La célébration de la journée nationale de la résistance constitue une occasion propice pour se remémorer l'épopée et les sacrifices consentis par les martyrs de la lutte nationale pour la liberté et l'indépendance, qui restent gravés dans la mémoire, a souligné vendredi à Casablanca le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri.

S'exprimant lors d'un meeting organisé par le Haut-Commissariat au cimentière Chouhada, à l'occasion du 67è anniversaire de la Journée nationale de la résistance, qui coïncide avec la commémoration de la disparition du martyr Mohamed Zerktouni et du 65è anniversaire du recueillement de Feu SM Mohammed V sur la tombe de cette figure de proue de la résistance, M. El Ktiri a relevé que cette célébration est une reconnaissance des lourds sacrifices consentis par les martyrs de la lutte nationale pour la liberté et l'indépendance ainsi qu'une consécration des valeurs de fidélité et de reconnaissance à leurs âmes.

Il a ajouté que cette célébration commémore l'anniversaire du moment de recueillement riche en enseignements observé le 18 juin 1956 par Feu SM Mohammed V sur la tombe du valeureux résistant Feu Mohamed Zerktouni.

Après avoir souligné que cet anniversaire est riche en enseignements, il a affirmé que cette célébration est une occasion pour réaffirmer la mobilisation constante de la famille de la résistance et de l'armée de libération autour de SM le Roi Mohammed VI pour préserver l'unité territoriale et consacrer les acquis nationaux notamment avec le nouveau modèle de développement.

En ce glorieux événement national, le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération a organisé plusieurs activités notamment le recueillement sur la tombe du martyr Mohamed Zerktouni au cimetière Chouhada et sur les tombes des martyrs de l'indépendance et de l'intégrité territoriale.

Un hommage a été rendu à cette occasion à huit anciens résistants et membres de l'armée de libération, en signe de reconnaissance de leurs services loyaux et de leurs actions héroïques.

Selon les organisateurs, cette journée a été également marquée par l'octroi d'aides pécuniaires à certains membres de la famille de la résistance, dans le cadre de l'attachement du Haut commissariat à l'amélioration de leur situation financière notamment dans le contexte de la conjoncture exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19.