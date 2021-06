Ile Maurice: Acteurs éco-irresponsables - Des fabricants de faux sacs biodégrables démasqués

Depuis que les Environment Protection Banning of Plastic Bags Regulations 2020 ont été promulguées le 1er mars dernier et l'Environment Protection Control of Single Use Plastic Products Regulations 2020, le 15 janvier de la même année, des opérations de crackdown ont eu lieu après que la police de l'Environnement a découvert que des usines fabriquaient de faux sacs en plastique biodégradables.

L'autorité demande au public et aux commerçants d'être vigilants lorsqu'ils se procurent tout produit censé être biodégradable, rappelant qu'en freindre les Environment Protection Banning of Plastic Bags Regulations 2020 ou les Environment Protection Control of Single Use Plastic Products Regulations 2020 est passible d'une sanction.

«Nous avons fait des descentes dans des supermarchés avec des officiers du ministère de l'Environnement et nous avons découvert de faux sacs en plastique biodégradables. Nous avons ensuite attaqué le problème à la source», raconte l'inspecteur Jean Nobin Brasse. Depuis, 356 740 faux sacs en plastique biodégradables ont été saisis dans une usine à Quatre-Bornes, et une autre à Port Louis.«Ils ont été envoyés au laboratoire du ministère et nous avons pu confirmer qu'ils étaient faux. De plus, les fabricants ne se sont pas conformés aux normes, à savoir imprimer toutes les informations nécessaires sur le sac, telles que le nom et le numéro de téléphone du fabricant ou de l'importateur, le batch number, la date de production, la date d'expiration et la matière utilisée.» L'un des fabricants imprimait même de fausses dates de fabrication sur ses sacs.

D'autre part, dans ces mêmes usines, 368 013 autres produits, à savoir, faux take-aways biodégradables, bols, gobelets et couverts en plastique ont également été saisis par la Police de l'Environnement. L'inspecteur Jean Nobin Brasse a confié que des faux take-aways biodégradables de couleur rose étaient en production.

Depuis le mois de janvier,les autorités ont dressé 30 contraventions de l'Environnement. L'inspecteur of Plastic Bags Regulations 2020 et 73 contraventions sous les Environment Protection Control of Single Use Plastic Products Regulations 2020.