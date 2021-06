Ile Maurice: Moorghen Veeramootoo - Quatre tirages spéciaux étalés sur un an

C'est une mesure passée inaperçue ou presque lors de la présentation du Budget la semaine dernière.

Le Dr Renganaden Padayachy a annoncé qu'il y aura désormais quatre tirages spéciaux du loto et que les gains serviront à financer la restauration de sites historiques et musées désignés. Une décision qui rend perplexe d'autant plus que l'un de ces prédécesseurs, Vishnu Lutchmeenaraidoo, avait fait de la lutte contre ce qu'il avait décrit comme «la nation zougader», son cheval de bataille. D'ailleurs, dans son Budget en 2015, l'ex-ministre avait annoncé une série de mesures visant à «nettoyer le secteur des jeux pour le faire devenir moral et acceptable»

Les quatre tirages spéciaux n'iraient-ils pas à l'encontre de ce qu'envisageait le gouvernement à l'époque ? Selon le directeur général de Lottotech, Moorghen Veeramootoo, la réponse est non. «Nous avons fait 15 études depuis notre création et toutes démontrent que les Mauriciens jouent de façon responsable. Il n'y a pas de nation zougader à Maurice. Il n'y en a jamais eu.» Contrairement aux idées émanant de la présentation du Budget 2021- 22, souligne-t-il, il n'y aura pas quatre tirages hebdomadaires mais plutôt quatre tirages spéciaux étalés sur une période d'une année. «C'est une mesure que nous valorisons car cela permettra de financer une bonne cause. C'est d'ailleurs l'objectif principal de notre compagnie.»

Moorghen Veeramootoo explique que ce projet n'a pas encore été finalisé, le budget n'ayant pas encore été voté. «À ce stade, il ne s'agit qu'une ligne dans le discours budgétaire. Il faudra attendre les directives du régulateur avant de pouvoir procéder et finaliser une date. Nous communiquerons les détails le temps voulu.» Souli- gnons que depuis 2009, le Loto a rapporté plus de Rs 5,5 milliards au Consolidated Fund. Plus de Rs 415 millions des lots gagnants non réclamés ont été transférés au National Solidarity Fund, un fonds destiné à améliorer le sort des plus vulnérables. Depuis 2018, le gouvernement taxe 10 % sur les gains au Loto supérieurs à Rs 100 000. Sans oublier le fait que Lottotech a aussi contribué plus de Rs 3,2 millions au programme CSR en 2019. Mais depuis le début de la pandémie, la compagnie a fait face à une baisse des ventes oscillant entre 10 % et 20 %.