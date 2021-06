Mali: Officiel - Lassina Traoré au Shakhtar Donetsk !

Lassina Traoré prend la direction de l'Ukraine. L'attaquant burkinabé s'engage avec le Shakhtar Donetsk pour les 5 prochaines années.

Après Pedrinho, le Shaktar Donetsk vient de réussir un nouveau coup avec l'arrivée de Lassina Traoré. Le jeune prometteur attaquant (20 ans) quitte ainsi l'Ajax où il a passé trois saisons.

⚒ Lassina Traore is at Shakhtar! Welcome to the club! 🧡

The striker's contract with #Shakhtar is a 5-year deal.

✍️ Find out more: https://t.co/owaascmJsZ. pic.twitter.com/HtAIHk4hKS

- FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) June 18, 2021

Cette saison, Lassina a inscrit 10 buts avec l'Ajax. Son quintuplé le 24 octobre dernier face à VVV-Venlo reste encore dans les mémoires.

En trois saisons aux Pays-Bas, Traoré a disputé 31 matches en équipe première toutes compétitions confondues et marqué 12 buts.