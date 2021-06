Algérie: Un programme stratégique pour valoriser l'effort scientifique en matière d'innovation

Oran — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a élaboré un programme stratégique pour la valorisation de l'effort scientifique, l'esprit d'initiative et de compétition en matière d'innovation, de création et de renouveau dans tous les domaines, a affirmé jeudi le premier responsable du secteur Abdelbaki Benziane.

"La stratégie du secteur vise à faire de l'Université algérienne un centre de rayonnement scientifique et culturel pour développer sa vision future et améliorer les voies devant lui permettre de remplir convenablement ses missions en matière de formation, de recherche au service de la société et relever les défis auxquels fait face notre pays", a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans une allocution diffusée par visioconférence à l'occasion de la clôture du concours national "Fikra", initiative du club "Phoenix" de l'Ecole supérieure de génie électrique et énergétique d'Oran.

Le ministre a appelé les auteurs des idées couronnées de succès et qui ont eu le label "Fikra" à plus d'efforts pour les matérialiser dans les faits en projets, lesquels doivent servir la société, et de travailler d'arrache-pied pour créer un esprit d'innovation et de compétition, donner un élan au développement scientifique et technologique et améliorer le classement de l'Algérie dans le domaine des innovations et des brevets d'invention au niveau local et à l'échelle internationale.

M.Benziane a affirmé, dans ce contexte, que son secteur œuvrera à accompagner les étudiants porteurs d'innovations et de créativité, à enregistrer leurs projets pour pouvoir être appuyés par un accompagnement du ministère délégué auprès du Premier ministère chargé de l'économie des connaissances et des start-up, en plus d'instaurer la culture d'innovation et de créativité au sein de la société et d'agir de manière à encourager la recherche scientifique au niveau des établissements de l'enseignement supérieur.

L'objectif vise à encourager les jeunes étudiants à gérer leurs projets selon une logique entrepreneuriale et à créer un esprit d'émulation et de compétition scientifique entre eux dans les différentes spécialités, a-t-il soutenu, indiquant que les étudiants, promoteurs d'idées, ont été formés et coachés par des enseignants spécialisés dans plusieurs domaines, à l'instar de l'esprit de conception, d'entrepreneuriat, de commercialisation et de modèle de business-plan, de leadership et autres.

Il sera procédé à la sélection de trois lauréats au concours national "Fikra" par un jury spécialisé, de même qu'il a été présenté un exposé sur le club "Phoenix" de l'Ecole supérieure de génie électrique et énergétique d'Oran et une conférence intitulée "La relation entre l'étudiant et les start up".