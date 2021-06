Togo: Les acteurs étudient les pistes d'amélioration de la transformation industrielle

Les acteurs du secteur fruitier estiment que le cadre défini par les politiques et pratiques de l'Etat peuvent freiner la croissance de ce secteur en matière de transformation e l'exportation des fruits. Il est donc nécessaire que les aspects de la compétitivité et de la valeur ajoutée fassent partie d'une stratégie industrielle pour le développement des filières fruits et légumes.

Afin de soutenir cette démarche, le ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale, en collaboration avec la GIZ/PROCAT a initié des rencontres techniques et de concertation dans les différentes régions du Togo ; ceci pour recueillir les avis et préoccupations de tous acteurs clés des filières fruits et légumes y afférents.

Une activité inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo. La rencontre des acteurs de la région des Savanes s'set tenue ce jeudi 17 juin à Dapaong. La présente activité est callée dans le volet C et logée dans le lot de travail C3 qui a pour objectif de faciliter la mise en en place d'une stratégie pour assoir un bon développement de la filière.

L'occasion servira de trouver des consensus avec tous les acteurs sur les informations à retenir pour une mise en place de cette stratégie de développement industriel.

V.G.(T228)

