Angola: La ministre des Sports encourage la sélection angolaise de handball

Luanda — La ministre des Sports, Ana Paula do Sacramento, a adressé vendredi un message d'encouragement à l'équipe nationale senior féminine de handball d'Angola qui joue ce soir la finale, à Yaoundé, contre le Cameroun, en quête de son 14e trophée continental.

« Votre bravoure et esprit de mission a toujours permis d'élever le nom du handball national », a déclaré Ana Paula do Sacramento, à la Radio 5, souhaitant la concentration et la force au groupe qui est dirigé par Filipe Cruz.

L'Angola et le Cameroun jouent la deuxième finale, après la CAN d'Egypte de 2004, remportée par l'équipe angolaise (31-20), mais la dernière rencontre entre les deux a eu lieu en demi-finale de l'Africain 2018, à Brazzaville (Congo), et les Angolaises ont également remporté la victoire (25-16).