Madagascar: Deci-delà - Va pour le jazz à la carte

Si vous ne pouvez pas venir au Jazz, c'est le Jazz qui vient à vous ! Dans le contexte actuel, le Goethe Zentrum Antananarivo innove et s'adapte au contexte sanitaire encore fragile. Va alors pour du jazz à la carte.

Un concept musical inédit et qui propose une interaction privilégiée avec le public. D'habitude, ce sont les artistes qui concoctent les morceaux de musique et proposent un menu. Cette fois-ci, c'est le public qui préparera le répertoire et le concert sera livré ... à domicile. Les mélomanes ont donc jusqu'au 28 Juin 2021 à 23h59 pour mettre en commentaires les titres et artistes préférés avec si possible un lien YouTube. Une fois toutes les commandes reçues, les organisateurs préparent et la livraison se fera à une date communiquée ultérieurement. Bonne inspiration à tous.

Raya et le dernier dragon à l'affiche de l'Ifm

Si en France, sa sortie a été plusieurs fois reportée, pour finalement être diffusée directement sur Disney, les cinéphiles auront la chance de découvrir en salle ce nouveau film d'animation des studios Disney à l'Ifm Analakely le 23 juin. Ce film de Don Hall et Carlos López Estrada « Raya et le dernier dragon » use les mêmes cordes que les précédentes productions animées de Disney, mais présente une héroïne qui se distingue malgré tout des autres princesses guerrières du genre. Si la trame est convenue et parfois facile dans son exécution, la beauté du film nous scotche les yeux à l'écran, nous faisant encore plus regretter de ne pas s'être mangé cette claque visuelle dans une salle obscure.