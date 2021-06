Madagascar: Education - Filatex et Enfants Du Soleil s'associent

Les actions sociales et humanitaires se poursuivent. Cela fait 40 ans que le Groupe Filatex œuvre aux côtés de la population malgache.

Depuis 2010, le groupe renforce son engagement pour le développement durable et inclusif de Madagascar, à travers notamment son département Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Le secteur de l'enfance et de l'éducation sont très chers au groupe, et ce depuis des années. Pour ce faire, le Groupe intègre le programme des « Enfants Du Soleil », en subventionnant les activités relatives à l'éducation, l'éveil et les activités pédagogiques de l'association, pour l'année 2021. L'association « Les Enfants Du Soleil » est une association humanitaire, reconnue d'utilité publique, qui apporte son aide à des enfants dont la situation s'avère extrêmement difficile, à Madagascar.

Dans cette optique, l'association a créé des Centres d'Aide par le Travail (CAT), dont l'objectif est de contribuer à mettre fin à ce cercle vicieux : celui de voir les enfants des femmes qui mendient, devenir à leur tour des enfants des rues. Les deux entités ont donc signé une convention afin d'assurer le développement des enfants des CAT pour l'année 2021.

À travers ce partenariat, le Groupe s'est engagé à intégrer le programme de l'association « Enfants Du Soleil » en finançant les activités suivantes : l'aide aux devoirs pour les primaires et le secondaires, le projet « Français pour tous », la découverte des métiers, l'appui à l'éducation, la mise en place de la bibliothèque, les activités d'éveil, les livres de vie, l'acquisition de matériels pédagogiques et les projets informatiques. Conscient de la place essentielle des enfants dans la société, et conscient que l'éducation est un pilier pour que l'on puisse « construire l'avenir », le groupe réitère ainsi son engagement dans ce domaine.