Madagascar: Football / Pro League - Un grand pas vers le titre pour Adema

La reprise de Pro League a permis à l'AS Adema de consolider sa place de leader en faisant d'une pierre deux coups.

µEn battant le Five FC par 2 à 0, Adema a non seulement fait un grand pas vers le titre, mais il a dans la foulée, les chances du Five de devenir champion. Dans un schéma plus simpliste en effet, et que Five parvienne à gagner ses deux prochains matchs pour se hisser à 9 points, on revient à la confrontation directe pour voir l'Adema gagner. Pour l'instant donc, les protégés de Roro Rakotondrabe ont le beau rôle et peuvent se permettre une certaine fantaisie. Pour le match d'hier, au Complexe de la CNaPS à Vontovorona, le coach a attendu la seconde mi-temps pour faire entrer deux de ses cadres, dont Oscar et Thane.

Du coup, le jeu de l'Adema est devenu plus fluide pour permettre au néo Barea Onja de fustiger le gardien Eddy Bastia (57è). Enhardis par ce succès, les gars d'Ivato accentuaient la pression. Et cette débauche d'énergie finit par payer quand Amina marque le second but de son équipe. Donné, le Five FC rendit une paléo copie de sa prestation habituelle, et ne parvenait pas à prendre en défaut une défense de l'Adema pourtant privée de Rajao. Et quand Datsiry se tapait tout le boulot, on ne comprend pas pourquoi il a été ignoré par Eric Rabesandratana. Mais c'est mieux pour l'Adema qui peut miser sur ce natif d'Ampitandrefana. Alefa Gona a !