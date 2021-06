Tunisie: Handball | Play-off (11e journée) - CA-EST décisif pour le titre

Les «Sang et Or» ont besoin de la victoire pour... effectuer leur tour d'honneur.

Le champion de la saison 2020-2021 sera-t-il connu cet après-midi ? En guise de réponse, mieux vaut ne pas donner libre cours aux supputations et hypothèses, car tout dépendra de l'issue du plateau royal qui opposera, tout à l'heure, le Club Africain à l'Espérance Sportive de Tunis. Voilà un derby si inusable qu'il a orgueilleusement conservé ses charmes et ses traditions où ne cohabitent que suspense, indécision, émotions et rebondissements spectaculaires. Le vainqueur de ce derby le plus majestueux du pays n'a d'ailleurs jamais été connu d'avance, et, en deux temps trois mouvements, la victoire peut changer de camp, sans que personne ne s'y attend.

Tour d'honneur ?

Ce rituel mis à part, on doit à la vérité de dire que, intrinsèquement et psychologiquement, l'Espérance est, cette fois, nantie d'un avantage certain. Leader... de luxe, elle possède quelque.. quatre longueurs d'avance sur le CA, son adversaire du jour. Avec cet important écart peu enregistré dans la course au titre de ces deux dernières décennies, on descend dans un parquet, plus décontracté et moins stressé que son rival. Tour d'honneur donc de Boughanmi et ses copains ? Pour tous les trésors de la terre, les Clubistes ne répondent pas par oui. Ce oui, synonyme d'abdication, ils feront tout sur le terrain pour le chasser de leurs esprits. Plus qu'une abdication, c'est pour eux, une... atteinte au prestige de leur club qui arbore encore les habits de fête de son centenaire. C'est d'autant plus vrai que le match aura pour théâtre la salle Bellamine (ex-Gorjani), temple sacré du CA. Battue, l'EST permettra à ce dernier d'être à ses trousses et de s'y coller de très près, ce qui relancera la course au podium, à trois journées de la fin de la compétition. Quant aux mordus du beau jeu, parmi nos romantiques, eh bien ne rêvez pas à grand 'chose, s' agissant comme d'habitude d'un derby à cent pour cent nerveux, agité et, dans deux cas sur trois, heurté.

Cette rencontre capitale, qui démarrera à 15h00, sera dirigée par la paire arbitrale composée des... . jeunes Ben Dahou-Zoghlami. Pourvu qu'ils s'en sortent sans dégâts !