Tunisie: Nabil Maâloul sur le marché

Le désormais ex-sélectionneur de l'équipe de Syrie, Nabil Maâloul, n'ambitionne pas de veiller sur les destinées d'une sélection. Il veut entraîner un club car c'est là qui' il peut exercer tous les jours sans interruption.

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Nabil Maâloul a finalement résilié le contrat qui le liait à la Fédération Syrienne de football pour défaut de paiement de son salaire. Précisément, cela fait 15 mois que le coach tunisien exerçait « gratuitement ». Intervenu en ce sens, Nabil Maâloul a précisé que la tutelle syrienne n'est pas responsable de cette situation car ses comptes sont bloqués à travers la loi César (sanctions). Maâloul a aussi ajouté qu'il a expédié vers la mi-mars un préavis pour garantir ses droits. Le technicien tunisien est ainsi devenu libre de droit le 3 avril. Cependant, il a continué à exercer jusqu'à ces derniers jours. Enfin, Nabil Mâaloul a affirmé qu'il n'ambitionne pas de veiller sur les destinées d'une sélection. En clair, il veut entraîner un club car c'est là qu' il peut exercer tous les jours sans interruption.

Les dons affluent au CA

Les dons affluent au CA depuis peu et la cagnotte du compte FTF-Litiges CA grossit en l'état. Après Hamadi Bousbia, Said Neji (100.000 D) et Mounir Balti (100.000 D), c'est au tour de Khelil Chaïbi d'émettre un chèque à l'ordre du Club Africain d'un montant de 100.000 dinars. La campagne de collecte de dons tourne donc à plein régime. Le Club Africain a déjà collecté près de 1,6 million de dinars. Enfin, les initiatives se multiplient aussi avec le lancement d'un nouveau maillot Collector qui ne manquera pas de trouver preneurs.

Ben Youssef et Jaziri buteurs

L'attaquant tunisien d'Ezzamalek, Seifeddine Jaziri, a signé le 3e but de son équipe face à Assouan (3-0) pour le compte de la 26e ronde de D1. Incorporé en seconde période, Jaziri a marqué à la dernière minute du match. A son tour, Fakhreddine Ben Youssef a ouvert le score en faveur d'Al Ismaily face à Ghazl El Mahallah (3-1).

Quevilly Rouen : Haddad rempile

L'attaquant Manoubi Haddad a prolongé son engagement avec l'équipe de Quevilly Rouen. Buteur à 4 reprises et auteur de 7 passes décisives la saison passée, Haddad s'est vu proposer un contrat d'une année supplémentaire.

Le président de la FTF au comité exécutif de l'Uafa

Le président de la FTF, Wadii Jarii, a récemment été élu au comité exécutif de l'Uafa pour un mandat de 4 ans. Par ailleurs, le prince saoudien Abdelaziz ben Turki al‑Fayçal a été élu à la tête de l'Union des associations de football arabe.

Anis Badri opérationnel

Anis Badri n'a pas participé au rassemblement de l'EST à Tabarka pour des problèmes de santé. Depuis peu cependant, Badri est opérationnel et sa participation au choc face à Al Ahly ne dépendra que de la décision du staff technique. Chapitre organisationnel du grand format d'aujourd'hui entre les deux géants africains, l'EST a récemment annoncé que la vente des billets pour le match se fait uniquement en ligne sur la plateforme http://sport.teskerti.tn. Au prix de 20, 30 et 50 dinars. Les conditions d'octroi des précieux sésames sont les suivantes. Les fans devront être munis de leur billet, porter un masque et présenter un test CPR d'une validité ne dépassant pas les 72 heures ou être vaccinés. Par ailleurs, une attestation de test rapide peut être délivrée gratuitement du côté du stade Chedly Zouiten ce matin. 5.000 fans sont attendus aujourd'hui à Radès. Toujours volet retour du public au stade en général, la tutelle a récemment indiqué que chaque enceinte pourra accueillir 10% de sa capacité totale, et ce, pour la période du 19 au 27 juin selon, bien entendu, un protocole sanitaire et des conditions à respecter à la lettre.

ASR : le staff de Issam Merdassi

Fraîchement intronisé à la tête des affaires technique de l'AS Réjiche, Issam Merdassi aura pour collaborateurs Chaouki Zebidi et Yassine Bouchaala. Kamel Chemak s'occupera de la préparation physique alors que Mohamed Jedidi entraînera les gardiens. L'ASR a débuté sa préparation hier.